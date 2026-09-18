Alcalá de Guadaíra (Sevilla) se suma a la Noche en Blanco como una de las novedades de su edición de 2026

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra se suma a la Noche en Blanco con dos actividades que han consolidan el nivel patrimonial e histórico de la ciudad, al desarrollarse en dos espacios referentes como son el entorno del Águila y el Castillo de la ciudad.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el día 2 de octubre a las 20,30 horas en la explanada del Santuario del Águila, la artista Laura Morales represente una pequeña pieza de danza contemporánea bajo el título de "Un dúo", mientras que el otro de los espectáculos será en las Alcazabas Occidentales, en el Castillo de Alcalá, a las 21,30 horas, cuando cuando la Banda de Música Nuestra Señora del Águila, que tiene más de 160 años de historia, y la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Bondad ofrecerán de forma conjunta un concierto centrado en las bandas sonoras de cine.

Al hilo, Rivas ha puntualizado que "todo esto lo vamos a acompañar con proyecciones en las murallas del Castillo". En este sentido, el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha asistido a la presentación de este evento cultural que este año celebra su XIII edición el próximo día 2 de octubre, y que incluye, además de Sevilla capital, a ciudades de la provincia como son Alcalá de Guadaíra y Carmona.

En contexto, la Noche en Blanco contará con más de 140 actividades culturales gratuitas y de pago, propuestas por 82 entidades y espacios distribuidos por toda la ciudad y su área metropolitana, a lo que Rivas ha explicado que "para Alcalá es una buena noticia participar en la Noche en Blanco, y que Alcalá participará con dos actividades en el entorno del Águila y del Castillo".

Para finalizar, Christopher Rivas, ha expresado que "Alcalá se suma a esta Noche en Blanco con danza, música, sentimiento, y con el deseo que sea la primera de muchas más ediciones en las que la cultura vaya abriendo ese camino también en el área metropolitana de Sevilla".

La entrada será por invitación gratuita a través de la web del Ayuntamiento y estarán disponibles a partir del próximo lunes 21 de septiembre.