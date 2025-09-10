Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ultima una rotonda en Rabesa para mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico

Alcalá de Guadaíra ultima una rotonda en Rabesa. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, junto al delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, ha visitado este miércoles las obras de la nueva rotonda en el barrio de Rabesa, situada en la confluencia de las calles Maestro José Casado, Zuloaga y la avenida Salud Gutiérrez, que se encuentran a punto de finalizar.

Según una nota emitida por el Consistorio, Jiménez ha señalado que la actuación persigue ordenar el tráfico de una zona con mayor volumen desde la apertura del nuevo IES y garantizar una circulación más fluida y segura, tanto rodada como peatonal.

El proyecto incluye la mejora de la visibilidad en la intersección, la adaptación del acerado, la renovación de infraestructuras y la adecuación de la ordenación a criterios actuales de accesibilidad y sostenibilidad. También se reforzará la señalización del itinerario peatonal accesible para orientar a personas con discapacidad visual.

La intervención contempla, además, la instalación de red de riego en el interior de la glorieta y en las jardineras, así como una nueva red de alumbrado público con columnas y luminarias adaptadas a la nueva intersección.

CLAUDIO CONSTANTINI ABRE EL XXII CICLO 'MÚSICA EN EL PATIO'

En el plano cultural, el XXII ciclo 'Música en el Patio' arrancó en la noche del pasado martes en La Harinera del Guadaíra con el espectáculo Bach & Piazzolla de Claudio Constantini, que llenó por completo el recinto.

El público asistió a un recorrido musical que combinó lo clásico y lo contemporáneo a través del bandoneón, con interpretaciones de Bach y Piazzolla. El acto contó con la presencia del delegado municipal de Cultura y Turismo, Christopher Rivas, y la delegada de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Monumento Natural, Luisa Campos.

Por su parte, Rivas ha destacado la calidad de los intérpretes y el valor de este ciclo como escaparate cultural para Alcalá y la provincia.

El programa continuará este martes 10 de septiembre a las 20,30 horas, con el Cuarteto Bruma y su propuesta Ecos de una tierra. La semana próxima actuarán Axabeba, el día 16, con melodías sefardíes, andalusíes y medievales, y el Cuarteto Abrego, el día 17, integrado por músicos de la Orquesta Sinfónica de Sevilla.

La recta final llegará con Sevilla Brass el día 23, que ofrecerá un viaje musical por diferentes estilos y épocas, y el cierre, el miércoles 24, con el grupo local Riches D'amour y su espectáculo medieval Il Miliore.

Todos los conciertos se celebran a las 20,30 horas en La Harinera del Guadaíra, con entrada gratuita mediante invitación disponible en la Casa de la Cultura. En caso de lluvia, se trasladan al Teatro Gutiérrez de Alba.