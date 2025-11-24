Alcalá (Sevilla) abre una exposición que visibiliza el papel de los hombres en la lucha por la igualdad de género

La delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Abril Castillo Sarmiento, en la apertura de 'Aliados. Una historia de hombres a favor de la igualdad y contra la violencia de género'. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Igualdad, hace una llamada a la implicación de los hombres para la erradicación de la violencia de género y, para dar visibilidad al papel que han desarrollado en este tema a lo largo de la historia, se ha puesto en marcha desde este lunes hasta el próximo 27 de noviembre un paseo expositivo en el Centro de la Igualdad denominado 'Aliados. Una historia de hombres a favor de la igualdad y contra la violencia de género'.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, esta iniciativa forma parte de la "extensa programación" que conmemora el 25 de Noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que incluye actividades para toda la sociedad entre las que destacan formaciones específicas para distintos colectivos --adolescentes, profesorado y familias--, así como para la población general.

Así lo ha explicado la delegada municipal de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, quien ha apuntado que la muestra tiene como finalidad "visibilizar los aportes de hombres a favor de la igualdad a través de hitos silenciados por la historia oficial en diferentes etapas". Asimismo, ha detallado que la misma será dinamizada "por una persona promotora de igualdad, experta en género y corresponsabilidad", y ha concretado que se trata de "testimonios de la vida de hombres que han luchado codo con codo con las mujeres por la igualdad o el feminismo".

En concreto, el paseo expositivo, formado por doce paneles de carácter divulgativo diseñados en soporte 'roll-up', traslada "de forma didáctica, amena y con un enfoque de género, distintas aportaciones realizadas por hombres al feminismo", mediante la difusión de "referentes masculinos positivos y proigualitarios". Tal y como ha emitido la Administración local, entre sus contenidos se tendrá la oportunidad de conocer "lo que distintos hombres dijeron acerca de las mujeres a través de la historia", hasta saber de su posicionamiento "ante los retos de futuro". Además, han especificado que tanto el contenido como el diseño de esta exposición es de producción propia, correspondiendo su autoría al equipo de la consultora Diferencia2, especializada en el desarrollo de proyectos inclusivos.

Al hilo, las personas que visiten la exposición podrán obtener un producto de 'merchandising' con el logo y lema de la Campaña como regalo y la muestra se desarrollará en el 'hall' del Centro de la Igualdad, en la calle Antonio Guerra Ojeda, 2 de la localidad alcareña, con posibilidad de realizar visitas libres o guiadas por grupos previa reserva mediante ofertaeducativa@diferencia2.es o en los teléfonos 956751622 y 677783614. Los horarios serán los días 24, 26 y 27 de 9,30 horas a 14,30 horas y el martes, 25 de noviembre, de 15,30 horas a 20,30 horas de la tarde.

Por su parte, la delegada ha concretado que "no se trata de hombres o mujeres", ya que "somos una sociedad en la que convivimos y nos necesitamos por igual", pero ha matizado que "sí es necesaria mayor formación para luchar contra la violencia de género sin culpabilizar ni a hombres ni a mujeres".

En este sentido, ha valorado como "necesaria la implicación de toda la comunidad", y para ello ha considerado que "la formación es imprescindible en todos los sectores de la sociedad, entre la juventud y las personas mayores, en los centros educativos y en las familias, y por supuesto con acciones dirigidas a todas las personas", motivo por el que la programación está diseñada "con talleres, seminarios, y conferencias especializadas en coeducación y prevención de las violencias machistas".