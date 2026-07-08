Alcalá (Sevilla) acoge un concierto de Pablo López el 25 de septiembre en el marco del Festival del Patio+Metrópolis

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, acompañada de una representación del Equipo de Gobierno, en la presentación del Festival del Patio+Metrópolis en el Patio de la Diputación. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este miércoles 8 que se suma "un año más" a la red de ciudades que formarán parte del Festival del Patio+Metrópolis, la propuesta cultural de la Diputación de Sevilla que recorre la provincia "de la mano de grandes artistas del panorama musical español", en concreto, con un concierto de Pablo López programado para el próximo 25 de septiembre en la localidad alcalareña.

Según ha concretado el Consistorio en una nota, se trata de una apuesta por la música intergeneracional, a "precios asequibles" y en directo. La tercera edición del festival reunirá del 11 de septiembre al 3 de octubre nueve actuaciones en el Patio de la Diputación y en cinco municipios de la provincia.

Así, Abraham Mateo, Café Quijano, Pablo López, Luz Casal, Tanxugueiras, Morgan, Los Planetas, Ginebras y La Plazuela protagonizarán un cartel que apuesta por una "oferta musical diversa, con entradas a precios populares y el objetivo de acercar la cultura a todos".

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, acompañada de una "amplia representación del Equipo de Gobierno", ha asistido a esta presentación del Festival en el Patio de la Diputación y ha resaltado que "Alcalá se suma a esta red de ciudades que siguen apostando por la música, y lo hacemos por la puerta grande con el concierto de Pablo López, a cinco euros la entrada, potenciando la música en directo, la cultura viva y al alcance de todos, reflejo también de la apuesta de la Diputación como motor de la cultura en toda la provincia".

Por su parte, municipal de Cultura, Christopher Rivas, ha señalado que "el concierto de Pablo López supone una importante cita con la música más actual para la ciudad". Ha explicado que "desde la delagación municipal de Cultura ya están trabajando para toda la logística y el apoyo a la organización de este Festival de la Diputación de Sevilla, en un fin de semana en el que Alcalá y la cultura van a ser capital, ya que al día siguiente, el día 26 de septiembre el Castillo de Alcalá acogerá el Festival Flamenco Joaquín el de la Paula".

En contexto, las encargadas de inaugurar el tercer Festival del Patio+Metrópolis en la sede de la Diputación serán Tanxugueiras, el 16 de septiembre, seguidas de Morgan, el 17, Los Planetas, el 18, y Ginebras, que pondrá el broche al ciclo del Patio el día 19.

Por su parte, el recorrido por la provincia comenzará el día 11 en La Rinconada con Abraham Mateo, y continuará al día siguiente en Utrera con Café Quijano. El 25 de septiembre llegará a la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra en Alcalá de Guadaíra, donde actuará Pablo López, mientras que el 26 será el turno de Luz Casal en el Auditorio Los del Río de Dos Hermanas. Finalmente, concluirá el 3 de octubre en el Recinto Hípico de Mairena del Aljarafe, con el concierto de La Plazuela.

El cartel de esta edición, lleva la firma del diseñador Javier Infante del Rosal, quien ha creado un "colorido cartel" en el que se distinguen una noche estrellada, el verde de los árboles, instrumentos musicales como una guitarra o un piano. El autor quiso dedicar al desaparecido Manolo Cuervo un diseño "sugerente, que da libertad al espectador y que entienden los humanos, pero no las máquinas".

Las entradas para todos los conciertos estarán disponibles el lunes 27, para las actuaciones programadas en el Patio; martes 28, para el concierto de Abraham Mateo (La Rinconada) y Café Quijano (Utrera); miércoles 29 para los conciertos de Pablo López (Alcalá de Guadaíra) y Luz Casal (Dos Hermanas); y el jueves 30 para la actuación de La Plazuela (Mairena del Aljarafe) y podrán adquirirse en la web oficial de esta cita con la música en directo: 'www.festivaldelpatio.es'.

Los conciertos del Festival del Patio tendrán un precio único de diez euros, mientras que las actuaciones de Metrópolis podrán disfrutarse por cinco euros, "manteniendo la apuesta de la Diputación Provincial de Sevilla por una programación musical de calidad, abierta a todos los públicos y con precios asequibles".