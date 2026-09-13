Alcalá (Sevilla) acoge hasta este domingo la Liga Burger, una cita gastronómica y de ocio para todas las edades

Liga Burguer en Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El recinto ferial de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acoge estos días en un lugar de encuentro para todas las edades con la celebración de la Liga Burguer, un lugar en el que los ciudadanos podrán optar hasta este domingo, 13 de septiembre, "llamativas y novedosas propuestas de hamburguesas dentro de una propuesta culinaria y de ocio que encuentra opciones para todas las edades".

Así lo ha indicado el Consistorio en un comunicado, si bien ha indicado que la Liga Burger es una "experiencia gastronómica y de ocio única en un formato que combina foodtrucks, música en directo, amplia zonas de veladores", en las que trabajan coordinadamente las Delegaciones de Comercio y Juventud.

Fuster ha explicado que "además, para completar la experiencia, los asistentes están disfrutando de foodtrucks de helados caseros, y menús atractivos para los más pequeños, además de música en directo y Djs durante los cuatro días".