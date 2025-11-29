Alcalá (Sevilla) acoge este fin de semana el Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades Franciscanas

El II Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades Franciscanas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

Con la celebración de la solemne Eucaristía de Apertura, presidida por el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, dio comienzo en la tarde del viernes en el Convento de Santa Clara el II Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades Franciscanas y Seráficas, organizada por la Hermandad del Perdón de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y que ha contado con la asistencia de la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, al acto inaugural han asistido, además de la alcaldesa, la titular de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, la junta de gobierno de la Hermandad del Perdón y del Consejo Local de Hermandades y las hermanas clarisas del Convento alcalareño.

Este sábado 29, tras la oración inicial, está prevista la ponencia inicial a cargo del delegado de Hermandades y Cofradías, Marcelino Manzano; le seguirá el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Alcalá de Guadaíra, Enrique Ruiz.

Por la tarde, después de la visita del monasterio de las clarisas, el definidor provincial y guardián del convento Ntra. Sra. de Guadalupe (Córdoba), fray Manuel Díaz, impartirá la tercera ponencia. Posteriormente, habrá una meditación del coordinador de las hermandades franciscanas, fray Florencio Fernández.

Finalmente, el domingo 30 de noviembre la Eucaristía de cierre será presidida por el ministro de la provincia de la Inmaculada Concepción de la orden de frailes menores, fray Joaquín Zurera, a las 9,30 horas, en el convento de Santa Clara de Asís.

El segundo Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades Franciscanas finalizará con una procesión de clausura con la imagen de Nuestra Señora de las Angustias y el recorrido se iniciará en el convento Santa Clara de Asís hasta la Parroquia de la Inmaculada Concepción, sede de la Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo del Perdón.