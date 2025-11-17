Alcalá (Sevilla) acoge las jornadas 'Mujer, Innovación y Ciencia 2025' para celebrar el talento femenino en las ciencias

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra ha celebrado este lunes las jornadas nacionales Mujer, Innovación y Ciencia 2025, un encuentro destinado a visibilizar el talento femenino en el ámbito científico y tecnológico. La cita, organizada por la Red Innpulso en colaboración con el Ayuntamiento alcalareño y la Universidad Pablo de Olavide, ha reunido en La Procesadora a investigadoras, empresarias y representantes institucionales.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el evento ha sido inaugurado por la secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo; la presidenta de la Red Innpulso y alcaldesa de Viladecans, Olga Morales; la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez; y el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva.

Jiménez ha señalado que persiste una brecha de género en los ámbitos científico, técnico e innovador, y ha destacado la necesidad de "romper roles tradicionalmente masculinos" en estos sectores. Ha subrayado además que la innovación y la ciencia deben ser "la piedra angular" del desarrollo económico, especialmente en una ciudad con más de 5.000 empresas y un marcado carácter emprendedor.

La programación ha incluido conferencias, talleres y mesas redondas. Entre ellas, la ponencia De la invisibilidad al liderazgo, a cargo de Patricia Senent, divulgadora científica especializada en sostenibilidad. También se han celebrado sesiones centradas en la colaboración público-privada y en el papel de las administraciones locales dentro de la Red Innpulso.

La Universidad Pablo de Olavide ha contado con una participación destacada a través de investigadoras y docentes que han intervenido en diferentes mesas, como Transformando las ciudades desde el conocimiento, con profesoras de Ecología, Sociología y representantes del CSIC.

Las jornadas han incluido además un taller práctico sobre inteligencia artificial impartido por Mamen Blanco, CEO de IA y Talento Academy, centrado en el potencial de esta tecnología para impulsar el liderazgo y el desarrollo profesional.