Jornada de la Infancia en Alcalá - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra acogerá la Jornada por la Infancia, cita lúdico educativa en la que participarán centenares de menores para poner sobre relieve la necesidad del cumplimiento de sus derechos con motivo del 20 de noviembre, Día Mundial de los Derechos de la Infancia.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, la jornada está organizada entre la Asociación Paz y Bien y el Ayuntamiento con la Fundación Azvi. Este año se celebrará bajo el lema 'Ninguna historia crece sola, necesita una red de apoyos'.

Este martes ha sido presentada en el Complejo Social San Buenaventura, instalación de Paz y Bien, por su presidente, Israel Montes; la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, y la directora de la Fundación Azvi, Pilar Kraan.

La cita se desarrollará entre las 9,30 y las 13,30 horas, y tras los talleres, en los que reflexionarán sobre estos temas, la jornada culminará con la lectura de un manifiesto.

MASA FORESTAL EN CENTROS

Además, el Gobierno local ha informado de que Alcalá recuperará el arbolado perdido en los centros escolares con el objetivo de mejorar los patios de los colegios, reponer el arbolado que se ha perdido y crear nuevas zonas de sombra.

Según ha explicado la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Luisa Campos, se están "elaborando un proyecto para la plantación de 115 árboles en 16 colegios públicos de Alcalá de Guadaíra, con un presupuesto máximo de 39.813 euros".

Se trata de una actuación que "nace de las necesidades que nos han trasladado los propios centros educativos. En algunos colegios hay árboles que se han perdido y necesitan ser repuestos".

En total, 115 nuevos ejemplares distribuidos entre 16 centros educativos. Se han previsto cuatro especies: 63 almeces, 43 moreras sin fruto, 6 jacarandas y 3 algarrobos.