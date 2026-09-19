Alcalá (Sevilla) acogerá su segundo ciclo sobre conservación preventiva del patrimonio cofrade el 25 de septiembre

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, y el presidente del Consejo de Hermandades, Enrique Ruiz Portillo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Alcalá han puesto en marcha el II 'Ciclo de conservación preventiva en el patrimonio de las hermandades' con el objetivo de ahondar en la importancia de la conservación y puesta en valor de los tesoros de arte religioso de la ciudad como parte del patrimonio identitario local.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, comenzará el 25 de septiembre, en la Capilla de los Salesianos, con la conferencia sobre el proceso de restauración del retablo de San Juan Bosco, seguida al día siguiente de una jornada de puertas abiertas con el propio equipo técnico.

Igualmente, se dará a conocer la restauración de la peana de altar de la Virgen del Águila y las intervenciones sobre las pinturas del Cristo de Burgos y del Cristo de los Desamparados. También se presentarán los trabajos realizados sobre María Magdalena, de Manuel Pineda Calderón; el paso de San Juan Evangelista de Jesús Nazareno; y elementos del retablo de la Inmaculada Concepción de la parroquia de Santiago.

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, y el presidente del Consejo de Hermandades, Enrique Ruiz Portillo, han presentado la cita que se va a desarrollar hasta el mes de diciembre, y que incluye conferencias, jornada de puertas abiertas y la presentación de los trabajos realizados.

En este sentido, Rivas ha destacado que esta iniciativa es "una continuación" de las subvenciones municipales para la restauración de bienes muebles patrimoniales de hermandades, entidades o particulares que puso en marcha el Ayuntamiento y que, tras las intervenciones, "merecían ser disfrutadas por el global de la población y cualesquiera interesados, instituciones o hermandades de otros puntos de la geografía como relevantes obras de arte". "Tenemos un importante compromiso compartido entre las instituciones y las hermandades para cuidar, proteger y compartir los valores artísticos del patrimonio religioso como símbolos de nuestra identidad", ha añadido.

Asimismo, Rivas ha resaltado que estas iniciativas, ayudas a la restauración y divulgación del patrimonio, son "una muestra de la creación de sinergias que beneficia a la población, no sólo a hermandades, ya que dinamiza el sector económico de la artesanía y la restauración y, además, saca a la luz y muestra elementos patrimoniales, "a veces menos conocidos" por pertenecer a colecciones particulares o no estar expuestos permanentemente, para el conocimiento y disfrute de la ciudadanía en un ambiente más abierto y accesible.

Por su parte, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías ha agradecido estas iniciativas municipales porque "ello significa que el patrimonio religioso se pone en valor y las hermandades nos sentimos reconocidas y valoradas". "Tenemos grandes joyas en nuestro patrimonio, con mayor o menor antigüedad, y la colaboración entre las Hermandades con el Ayuntamiento es muy fructífera para cuidar y valorar esos tesoros", ha afirmado.

A su vez, Ruiz Portillo ha celebrado el carácter pedagógico y divulgador de este ciclo, para que tras los excelentes trabajos de restauración obtengan mayor visibilidad y para que aprendamos a cuidar este patrimonio, con formación por parte de profesionales.