Alcalá (Sevilla) avanza en la ejecución de 107 viviendas en venta y 84 en alquiler

El Consejo de Administración de Vive Alcalá. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de Vive Alcalá, presidido por la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha dado nuevos pasos para "continuar avanzando en la ejecución de las 191 viviendas asequibles" que actualmente impulsa la empresa pública municipal, distribuidas entre las promociones de la Cornisa del Zacatín y la avenida Mar Mediterráneo.

En concreto, se trata de dos proyectos que responden al objetivo de "incrementar la oferta de vivienda pública y protegida a precios asequibles y ofrecer distintas alternativas para facilitar el acceso a la vivienda a las familias alcalareñas", según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota.

En concreto, Vive Alcalá promueve 84 viviendas en alquiler asequible en la Cornisa del Zacatín, con una renta de 350 euros mensuales, y otras 107 viviendas en venta asequible en la avenida Mar Mediterráneo, por 115.000 euros más 15.000 euros correspondientes a garaje y trastero.

En relación con la promoción de la Cornisa del Zacatín, el Consejo ha abordado los avances necesarios para continuar con el proyecto de ejecución y su adaptación a las características concretas del terreno, de acuerdo con los estudios técnicos realizados.

Así, esta promoción supondrá la construcción de 84 viviendas públicas de dos dormitorios, con garaje y trastero, destinadas al alquiler asequible por 350 euros al mes. Uno de los "elementos diferenciales" del proyecto es su sistema de construcción industrializada, mediante el que una parte importante del proceso constructivo se desarrolla en fábrica para su posterior implantación sobre el terreno.

De este modo, este modelo permite avanzar hacia una construcción "más eficiente, con un mayor control de la calidad y de los procesos de ejecución", al tiempo que reduce los plazos de construcción. Además, las viviendas incorporarán soluciones dirigidas a conseguir "altos niveles de eficiencia energética, confort y calidad".

El Consejo de Administración también ha abordado el desarrollo de las 107 viviendas protegidas en venta asequible de la avenida Mar Mediterráneo. Durante la sesión se han evaluado las distintas ofertas presentadas por entidades financieras, "avanzando en las gestiones necesarias para garantizar la financiación de la promoción y continuar con su ejecución".

La promoción estará integrada por 107 viviendas de dos dormitorios, con un precio de 115.000 euros más 15.000 euros correspondientes a garaje y trastero. De esta forma, las dos promociones permitirán ofrecer en Alcalá dos fórmulas diferentes de acceso a una vivienda asequible: 84 viviendas en alquiler por 350 euros mensuales y 107 viviendas en propiedad por 115.000 euros más 15.000 euros de garaje y trastero.

La alcaldesa y presidenta de Vive Alcalá, Ana Isabel Jiménez, ha destacado que "seguimos dando pasos para que estas 191 viviendas sean una realidad y para ampliar las posibilidades de acceso a una vivienda asequible en Alcalá. Hablamos de vivienda de calidad y de precios claros: 350 euros al mes en alquiler y 115.000 euros más 15.000 de garaje y trastero en venta".

Paralelamente al desarrollo técnico y financiero de las promociones, Vive Alcalá continúa trabajando en la evaluación de las solicitudes de inscripción presentadas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida.

Este trabajo permitirá avanzar durante las próximas semanas en los procedimientos necesarios para las distintas convocatorias vinculadas a las promociones de vivienda protegida, sobre las que Vive Alcalá irá informando a la ciudadanía a medida que se completen los diferentes trámites.

Las 191 viviendas de la Cornisa del Zacatín y Mar Mediterráneo forman parte de una estrategia municipal "más amplia" destinada a "incrementar progresivamente" la oferta de vivienda pública y asequible en Alcalá de Guadaíra. A estas actuaciones se suman otros proyectos en los que trabaja la ciudad, entre ellos el desarrollo de alrededor de 600 viviendas en Cercadillos, una nueva actuación de 100 viviendas en Montecarmelo.

En suma, la Administración local ha precisado que Vive Alcalá continúa trabajando en diferentes suelos y proyectos con el objetivo de "incorporar nuevas promociones y distintas fórmulas de acceso a la vivienda, dando continuidad a una política municipal cuyo cometido es ampliar el parque de vivienda pública y asequible y facilitar el acceso a una vivienda de calidad a las familias alcalareñas".