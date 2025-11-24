Alcalá (Sevilla) celebra el Día de la Bandera de Andalucía con un concierto de Falete y otras actividades

Archivo - El Ayuntamiento de Alcalá en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

Alcalá de Guadaíra conmemora el próximo 4 de diciembre el Día de la Bandera de Andalucía con una programación especial que tiene como objetivo resaltar "el orgullo y la identidad andaluza" y que contará con actividades como un acto de reconocimiento a la promoción de la Identidad Andaluza, un concierto de Falete, y una visita a la Casa de Blas Infante y al Museo de la Autonomía.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el Ayuntamiento, a través de la delegación de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, organiza estas actividades, además de la colocación de banderas de Andalucía en edificios municipales, "reivindicando el valor de nuestra tierra y su historia", tal y como ha enmarcado el delegado responsable del Área de Identidad Andaluza, Christopher Rivas.

Por su parte, el próximo miércoles 3 de diciembre a las 18,30 horas en el Museo de la ciudad tendrá lugar un acto de reconocimiento a entidades de la ciudad que promueven la identidad, así como el tradicional acto de entregas de banderas a diversas entidades, en reconocimiento a su promoción de la Identidad Andaluza.

El propio 4 de diciembre el Auditorio Riberas del Guadaíra acogerá el concierto de Falete a las 21,00 horas. Las entradas están a la venta, y se pueden adquirir en la web de entradas del Ayuntamiento o de forma física en la Casa de la Cultura o en el Auditorio, por un precio de 5 euros.

Como novedad, este año, Rivas ha anunciado una serie de visitas a la Casa de Blas Infante y al Museo de la Autonomía Andaluza el domingo 14 de diciembre. Se pueden resevar las plazas de autobús a partir del lunes 1 de diciembre también en la web de entradas del Ayuntamiento.

Rivas ha señalado que "estas actividades son una oportunidad única para profundizar en el conocimiento de nuestra identidad andaluza y reivindicar con orgullo lo que nos hace únicos como pueblo". Asimismo, ha animado a todos los vecinos a sumarse a esta celebración.