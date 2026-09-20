Alcalá (Sevilla) celebra el Día Mundial del Turismo con actividades para conocer el patrimonio de la ciudad

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebrará el Día Mundial del Turismo el día 27 de septiembre con una jornada llena de actividades y pensada para conocer el patrimonio y los espacios naturales de la ciudad,

Según ha detallado el Ayuntamieto en una nota de prensa, la Harinera del Guadaíra acogerá visitas a las 10,30h y a las 11,30h, para conocer la historia del edifico y la tradición panadera de la ciudad.

Asimismo, en la Ribera del río Guadaíra, se realizarán rutas interpretativas a las 10,30h y a las 11,30 horas, por todo el entorno orientada a dar a conocer el valor natural, pasajístico y patrimonial de este espacio.

Por otro lado, el Museo de la ciudad, realizará talleres infantiles y visitas a las 10,30 horas y a las 12,00 horas. Por su parte, el Castillo, acogerá visitas teatralizadas a las 10,30 horas y a las 12,30 horas, en una forma diferente para descubrir su conjunto monumental.

Los paseos en Kayak, serán desde las 10l30 horas en el Centro de Turismo Activo. Es la única actividad de pago por 5 euros, y se realiza directamente con la empresa Riverízate.

En este sentido, el delegado de Turismo, Christopher Rivas, ha destacado que "se trata de una clave para resaltar la importancia del Turismo en nuestra ciudad, y las actividades permiten mostrar nuestra riqueza patrimonial, cultural y natural a través de experiencias que conectan a la gente con nuestra historia, legado y paisajes".