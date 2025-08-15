Alcalá (Sevilla) celebra la festividad de su Patrona, la Virgen del Águila, este viernes con la salida procesional

ALCALÁ DE GUAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) vive en este 15 de agosto un día grande con la celebración de la festividad de su patrona, la Virgen del Águila. Este viernes se ha celebrado en el Santuario la Función Principal con la presencia de la alcaldesa de la ciudad, Ana Isabel Jiménez, y de miembros de la Corporación Municipal y esta tarde tendrá lugar la salida procesional por las calles del centro histórico.

La alcaldesa ha destacado en una nota de prensa, "el fervor y la devoción del pueblo a la Virgen del Águila que esta mañana, asomada al dintel del Templo, un año más ha tocado el corazón de los alcalareños y alcalareñas, fieles a la tradición, a recordar viejos ritos y a renovar la devoción a la Patrona y la historia de nuestra ciudad".

La explanada del Santuario del Águila se ha llenado de personas devotas a la Virgen para presenciar la Función Principal y emplazarse para la salida procesional de esta tarde, en un año muy especial al haberse cumplido el XXV Aniversario de la Coronación Canónica de la Patrona alcalareña. Así, la Virgen saldrá de su Santuario a las 20,45 horas para completar un itinerario por Cuesta de Santa María, Plaza del Derribo, Herreros, Ayuntamiento, Nuestra Señora del Águila (calle La Mina), Plaza Cervantes, Alcalá y Orti, Plaza del Derribo, Cuesta de Santa María y entrada al Santuario.

Como manda la tradición y tras la designación del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad, ante la Virgen se ha proclamado de manera oficial al pregonero de la próxima Semana Santa alcalareña, que para la edición de 2026 será el hermano mayor de la Hermandad de la Tercera Palabra, Manuel Jesús García Sánchez. Tras la Función Principal ha recibido la felicitación de la alcaldesa y de la Corporación Municipal.

ILUMINACIÓN ESPECIAL PARA UNA CIUDAD ENGALANADA

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) luce un decorado especial para vivir con devoción y alegría su fiesta patronal del 15 de agosto, en honor a la Virgen del Águila. Este año el alumbrado es a estrenar, en su totalidad formado de luces led de bajo consumo con extensión a las zonas céntricas llegando desde el Santuario del Águila hasta la Plazuela.

Son 46 arcos lumínicos con el anagrama de María los que se han colocado para la ocasión,12 farolas y la fachada del Ayuntamiento sumando en conjunto 130.000 puntos de luz led por todo el recorrido que esta tarde hará la imagen de la Virgen en procesión. Destacan también los adornos florales, la decoración de banderas azules y blancas en distintos puntos céntricos de la ciudad, además del arreglo de la fachada del Ayuntamiento, desde donde este año la alcaldesa esperará la llegada de la Patrona para recibirla como se merece y desde donde partirá para hacer, junto con el resto de la comitiva, el recorrido de acompañamiento a la Virgen hasta llegar a la Plaza Cervantes.

Ante el completo programa conmemorativo del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen, con la Novena Itinerante por los templos de la ciudad realizada de manera especial este año, tiene especial importancia el dispositivo de seguridad, tráfico y limpieza activo mediante el Plan Glorias, con un gran trabajo de los técnicos y cuerpos de seguridad estos días.

MANTO DE LOS DEVOTOS

A comienzos de agosto fue bendecido el Manto de los Devotos de la Virgen del Águila, acto que se llevó a cabo antes del comienzo de la novena itinerante con motivo del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de la Patrona. Se trata de un manto en el que el Ayuntamiento de la ciudad ha colaborado con la hermandad con 10.000 euros destinados a sufragar los gastos del bordado del escudo de Alcalá de Guadaíra en el manto que luce la Patrona en esta efeméride.

El Manto de los Devotos es un diseño de Javier Sánchez de los Reyes ambientado en estilo gótico, y en la parte trasera preside el antiguo sello de la ciudad. José Antonio Grande de León ha sido el encargado del bordado en oro fino. Se trata de una primera fase del bordado que corresponde a las vistas y al escudo trasero. Ha sido sufragado con las donaciones de muchos devotos y devotas de la Patrona alcalareña.

NOVENA ITINERANTE

Con motivo del XXV Aniversario de su Coronación Canónica se ha desarrollado del 5 al 14 de agosto de este año una Novena Itinerante que culmina este viernes con la Función Principal y la salida procesional de la Patrona de la ciudad.

Por este motivo, se activó el Plan Glorias de coordinación entre Ayuntamiento con el Consejo de Hermandades y Cofradías, las acciones de los departamentos municipales, las fuerzas de seguridad, la limpieza y el tráfico para el buen discurrir de los actos.

Los traslados han estado marcados por la masiva presencia de personas devotas, que han acompañado a la Patrona en cada trayecto a los templos alcalareños con momentos de gran emoción entre las feligresías y hermandades de la ciudad.

Organizado por el Ayuntamiento a través de la Delegación de Fiestas Mayores, este jueves noche tuvo lugar en La Plazuela un espectáculo musical, dentro del programa municipal conmemorativo de las fiestas patronales. Fue un espectáculo tributo a 'El último de la fila' que contó con gran presencia de público.