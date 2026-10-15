Alcalá (Sevilla) celebra sus Jornadas de Memoria Democrática del 28 al 30 de octubre y este domingo con Jesús Bienvenido

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebrará las III Jornadas de Memoria Democrática bajo el lema 'Memoria, Democracia e Identidad' los días 28, 29 y 30 de octubre, con una programación que combinará historia, cultura, investigación, educación y homenaje a las víctimas de la represión franquista.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, este domingo 18 de octubre, a las 19,00 horas, en el Auditorio Riberas del Guadaíra, tendrá lugar la actuación de 'El Rámper' de Jesús Bienvenido. Un espectáculo que utiliza la música y el teatro para acercar al público a la represión sufrida por el mundo del carnaval y sus protagonistas tras el golpe de Estado de 1936.

En este sentido, el delegado municipal de Memoria Democrática e Identidad Andaluza, Christopher Rivas, ha presentado la programación de este año, y ha explicado que "en esta ocasión complementamos las jornadas, con una propuesta cultural especialmente significativa".

De esta manera, Rivas, ha manifestado que "es una manera de abrir esta programación desde la cultura y de recordar que el arte también nos ayuda a recuperar y comprender nuestra historia".

A su vez, el miércoles 28 de octubre comenzará la programación central de las jornadas con la celebración matutina, en el Teatro Gutiérrez de Alba, a las 9,00 de un encuentro con el alumnado de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato que presentarán los trabajos de investigación que han realizado.

A las 10,30 horas se proyectará el documental 'Entre el pan y el olvido', que recoge la voz de vecinos de Alcalá que fueron testigos de la dureza del golpe y la posterior represión en la ciudad, seguido de un coloquio con el alumnado y familiares. A las 11,30 horas se abordará la relación entre juventud, redes sociales, desinformación y memoria democrática, con Arnau Fernández, profesor de la Universidad de Granada.

Al hilo, Rivas ha presentado la nueva edición de esta actividad junto a Paqui Olías y Antonio Díaz, miembros de la Asociación de Memoria Democrática de Alcalá, explicando que con esta actividad pretenden que "los jóvenes conozcan nuestra historia y tengan herramientas para comprenderla, contrastarla y transmitirla a las próximas generaciones".

Por la tarde, la programación estará abierta al público general en la Casa de la Cultura, de manera que a las 17,30 horas se inaugurará la exposición 'La toma de Alcalá' y a las 18,00 horas se proyectará nuevamente el documental 'Entre el pan y el olvido', mientras que a las 19,00 horas, José García Márquez ofrecerá la ponencia 'La represión franquista en Sevilla. El caso de Alcalá de Guadaíra', presentada por Vicente Pérez.

El jueves 29 de octubre a las 17,00 horas, se presentará el proyecto del 'Círculo de la Memoria', un espacio para el recuerdo, el homenaje y la memoria colectiva, vinculado al proyecto memorial del cementerio de San Mateo, además de que a las 18,00 horas se proyectará 'Descarriadas: otro enfoque', un documental sobre el Patronato de Protección a la Mujer y la represión ejercida sobre miles de jóvenes durante el franquismo.

A continuación, de 19,15 horas a 20,00 horas, tendrá lugar un coloquio con Consuelo García, superviviente del Patronato, y Olga Gómez Carrasco, investigadora. El acto estará presentado por Paqui Olías.

Para finalizar, el viernes día 30 de octubre, a las 11,30 horas, se celebrará en el patio central de la Casa de la Cultura el acto institucional de homenaje y reconocimiento a las víctimas de la represión franquista, que incluirá la lectura de una declaración institucional y distintas intervenciones.

En esta línea, Christopher Rivas, ha enfatizado en la idea de que "se ha querido elaborar una programación que no se limite a recordar, sino que también permita investigar, escuchar a quienes han estudiado nuestro pasado y acercar esa historia a toda la ciudadanía".

"La memoria democrática tiene una dimensión histórica, pero también educativa y humana. Hablamos de conocer lo que ocurrió en Alcalá, reconocer a las víctimas y preservar su recuerdo para que las nuevas generaciones comprendan mejor de dónde venimos", ha concluido.