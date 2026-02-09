Alcalá (Sevilla) celebra el 8 de marzo su tradicional carrera en el Día de la Mujer bajo el lema 'Alcalá echa pa'lante"

Carrera-Marcha por la Igualdad de Alcalá (Sevilla) en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este lunes que la XIII Carrera-Marcha por la Igualdad tendrá lugar el próximo domingo 8 de marzo con el lema 'Alcalá echa pa'lante'. Así, formará parte de las actividades conmemorativas que a lo largo del mes se desarrollarán en la ciudad con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, ha explicado que el lema de este año pretende "remarcar el espíritu de progreso y compromiso de la ciudad en la construcción de un futuro donde la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas sea una realidad innegociable".

"Esta carrera es un símbolo de la conciencia ciudadana a favor de la igualdad, y la ciudadanía cada año participa de forma multitudinaria en esta cita reivindicativa y festiva para la divulgación de valores positivos en familia, en sociedad y hacia todas las generaciones", ha añadido.

Además, según ha asegurado el delegado de Deportes, Pedro Gracia, hay disponibles un millar de dorsales con sus correspondientes camisetas. "Sabemos que esta cita no competitiva, abierta a toda la población, aglutina a miles de habitantes de todas las edades en un ambiente lúdico y familiar en el que Alcalá de Guadaíra como comunidad se manifiesta en favor de la Igualdad", ha apostillado.

La cita deportiva contempla un recorrido urbano por el área meridional de la ciudad de 5.200 metros y dará comienzo a las 11,30 horas, con salida y meta en el Complejo Deportivo Distrito Sur. Al no ser competitiva no contará con trofeos.

La jornada se iniciará con la lectura de un manifiesto por la igualdad, al que seguirá música ambiente y photocall con mensajes reivindicativos donde el deporte se une con la convivencia de forma lúdico-deportiva. El recorrido de la carrera-marcha llevará consigo el reparto de camisetas conmemorativas para las personas inscritas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de marzo y se pueden realizar a través de la web de Sporttia.