Alcalá (Sevilla) cierra el primer mes de la décima edición de Noctaíra "con una gran acogida del público"

El delegado de Turismo y Cultura de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, presentando la décima edición de Noctaíra - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El programa Noctaíra 2026 de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha cerrado el primer mes de programación de su décima edición, marcado por la "excelente acogida del público" y la consolidación como "una de las grandes referencias culturales" del verano en la provincia.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, durante este primer mes de programación, más de 3.500 personas han participado en las distintas actividades desarrolladas en espacios patrimoniales y culturales de la ciudad, como el Castillo de Alcalá, el Parque del Dragón, el Centro San Miguel, los Jardines del Auditorio Riberas del Guadaíra y La Harinera del Guadaíra.

En este sentido, el delegado municipal de Turismo y Cultura, Christopher Rivas, ha destacado que el balance de julio ha confirmado que Noctaíra "sigue creciendo edición tras edición". "La respuesta del público demuestra que existe una apuesta decidida por una programación cultural de calidad que pone en valor nuestro patrimonio y dinamiza la ciudad durante las noches de verano", ha añadido.

De esta manera, la programación ha combinado conciertos, teatro para público adulto, recitales flamencos, rutas teatralizadas y espectáculos familiares, ofreciendo una propuesta cultural diversa y de calidad que ha reunido tanto a vecinos de Alcalá como a visitantes procedentes de distintos municipios de la provincia.

Asimismo, las rutas teatralizadas 'Buscando a Oz' han vuelto a convertirse en una de las actividades más demandadas, mientras que los conciertos y las representaciones teatrales celebrados en el Castillo han registrado una "destacada asistencia". Especial protagonismo ha tenido la incorporación de la Harinera del Guadaíra como nuevo espacio escénico, que ha iniciado su programación con una propuesta de teatro familiar, ampliando la oferta cultural de Noctaíra y acercando las actividades a nuevos públicos.

Tras el mes de julio, Noctaíra continuará durante agosto con nuevas propuestas para todos los públicos, con las rutas teatralizadas de los martes y ofrecerá espectáculos de circo, teatro y nuevas representaciones escénicas en La Harinera del Guadaíra y el Castillo, manteniendo el objetivo de "convertir la cultura en protagonista de las noches estivales de Alcalá". La cita alberga cerca de medio centenar de actividades culturales distribuidas entre julio y septiembre.