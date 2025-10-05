Alcalá (Sevilla) concluye los trabajos de adecentamiento de los molinos harineros dañados por las últimas lluvias

ALCALA DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha culminado una primera fase de trabajos de limpieza y adecentamiento en los molinos harineros de la ribera del Guadaíra. Con esta actuación se ha logrado mejorar "de forma notable" la imagen de estos enclaves históricos, dañados por las intensas lluvias y crecidas del último año, avanzando en su recuperación y puesta en valor.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado que los trabajos han incluido la hidrolimpieza de paramentos, la retirada de restos y vegetación, el pintado a la cal y reparaciones de adecentamiento. Gracias a ello, los molinos vuelven a presentarse con una imagen cuidada e integrada en el paisaje natural del río, reforzando la identidad cultural y patrimonial de Alcalá.

En concreto los elementos patrimoniales sobre los que se han actuado en esta fase de intervención son: molino de la Aceña, Benarosa, San Juán; molino de Oromana, Algarrobo, San Francisco y Realaje. La intervención ha sido impulsada de manera conjunta por las delegaciones de Patrimonio y Museos y de Monumento Natural, Medioambiente y Sostenibilidad, que han subrayado la importancia de continuar en esta línea hasta alcanzar una "recuperación plena de los molinos".

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, ha señalado que "este trabajo es un paso más en la recuperación del patrimonio ribereño, con el que realzar y revalorizar un legado que pertenece a todos los alcalareños y del que hemos de sentirnos orgullosos".