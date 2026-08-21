Alcalá (Sevilla) contará con una nueva piscina de verano en Cabeza Hermosa

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha dado luz verde a la contratación de las obras para la construcción de una nueva piscina de verano en Cabeza Hermosa.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la piscina se construirá en un solar que tiene una superficie aproximada de 6.750 metros cuadrados, y presenta un desnivel máximo, entre sus extremos norte y sur, de unos seis metros. Las obras están previsto que comiencen en el mes de noviembre y tienen un plazo de duración estimado de 8 meses.

Asimismo, está delimitado por tres viales de tráfico rodado (las calles Voluntad, Justicia y la Ronda de Cabeza Hermosa) y otro peatonal que lo separa de la zona verde que conforma el resto de la parcela. Los viales están pavimentados, con bandas de aparcamientos y acerados.

En este sentido, el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, ha explicado que "el solar dispone de todos los servicios urbanos, tales como saneamiento, agua potable, electricidad, entre otros".

Además, ha señalado que por el margen meridional de la Ronda discurre el trazado del tranvía de Alcalá y que en este tramo está prevista una parada, por lo que el interés de la parcela ha radicado en la conexión noroeste con las parcelas públicas adyacentes, que forman una alameda que termina en el centro comercial Los Alcores, y que servirá como polo de atracción de la zona.

El proyecto contará con dos edificios de vestuarios y bar, que se ubicarán en el perímetro norte de la parcela, donde también se colocará la entrada en la calle peatonal transversal en conexión con la alameda exterior.

Las piscinas estarán en el lado sur, dejando un gran espacio ajardinado en el centro, mientras la imagen del conjunto será la de un edificio bajo y sólido, con grandes cubiertas que aportarán sombra.