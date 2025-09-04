Alcalá (Sevilla) culmina la programación de 'Noctaíra' en el barrio del Castillo con la Noche de San Miguel

ALCALÁ (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El barrio de San Miguel-El Castillo," vértice del flamenco y origen de la ciudad de Alcalá de Guadaíra", será escenario el sábado 6 de septiembre de la Noche de San Miguel, un "vibrante encuentro" que pondrá "colofón" a 'Noctaíra, las Noches del Guadaíra', el programa cultural "que ha llenado de talento los escenarios monumentales y naturales de la ciudad este verano".

Desde las 22 horas, las calles y plazas del barrio que vio nacer al cantaor Joaquín el de la Paula se llenarán de público para disfrutar de los espectáculos programados para una noche que, según el delegado municipal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento, Christopher Rivas, será "muy especial y mágica y en la que, como en toda la programación de Noctaíra, el flamencotendrá un especial protagonismo", como detalla el Consistorio en una nota de prensa.

Bajo el arco del mismo nombre, pórtico del barrio desde la calle San Fernando, la Noche de San Miguel dará comienzo con 'Zalamerías' de Pavlo Duranc, un espectáculo que nace de la tradición flamenca andaluza, articulando una serie de escenas musicalizadas y teatralizadas que incluyen poemas, textos e historias con las que difundir el flamenco desde diferentes perspectivas.

También desde las 22 horas, la Plaza del Congreso acogerá un evento especial gracias a una instalación artística de Alex Peñaque, por medio de siete máquinas recreativas y de consumo, abundan en la obra de Federico García Lorca y su contexto. El espectáculo reflexiona sobre la mercantilización del legado artístico con humor, crítica y poesía.

Por su parte, en la escalinata del Centro San Miguel actuará Carla Monzibu, artista cantautora con un estilo musical que abarca el jazz, pop y rock clásico.

La terraza del Centro San Miguel abrirá el telón a las 22,30 horas con el Mago Alexis, uno de los magos más reconocidos en Andalucía y Extremadura, que transforma eventos en experiencias inolvidables. Y en el mismo sitio, a las 23,30 horas, el público podrá disfrutar del humor de Sevilla Impro Club, un dúo dinámico que ofrecerá un espectáculo con grandes dosis de interacción con el público y 100% improvisado.

La gran novedad de este año será el estreno de un nuevo espacio, el Parque del Arrabal,paso amplio y propicio para acoger las actividades flamencas preparadas por la Peña Flamenca El Arrabal. Desde las 22.30 horas y hasta pasada la medianoche, esta plaza acogerá una primera parte dinámica y participativa en la que se invitará al público presente y, una segunda parte, en la que se recreará una fiesta flamenca tradicional.

De esta forma, el escenario se llenará de flamencura de la mano de un amplio elenco de artistas entre los que destacan Jesús Ponce, Diego Benítez y Joaquín de Alcalá, entre otros.

Rivas ha manifestado que "será una noche en blanco plena de cultura y animación en el barrio del Castillo, "el sábado 6 por la noche pondremos colofón a una magnífica edición de Noctaíra, invito a todas y a todos a que vengan para vivir una gran noche, las puertas estarán abiertas al disfrute del arte y el talento en el mejor escenario posible, el barrio de San Miguel", ha concluido.