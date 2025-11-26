Alcalá (Sevilla) da la bienvenida a la Navidad con el encendido del alumbrado y el gran árbol en la Plaza de la Almazara

Presentación del encendido del alumbrado y el gran árbol en la Plaza de la Almazara en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) inaugurará la Navidad el próximo viernes 5 de diciembre con el encendido del alumbrado extraordinario, que incluirá arcos y motivos instalados en viarios, paseos y rotondas de los cuatro distritos de la ciudad, con especial presencia en las zonas comerciales.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la jornada contará con una Fiesta en la Plaza de la Almazara a partir de las 16,30 horas, con talleres, lluvia de confeti, personajes, regalos, sorteos y música en directo. A las 18,00 horas saldrá un pasacalles musical de la Banda del Cristo de la Bondad desde La Plazuela, que llegará a la Plaza de la Almazara a las 19,15 horas.

El encendido del alumbrado se realizará a las 19,30 horas y tendrá como motivo central el gran árbol de Navidad de 14 metros de altura, iluminado con 30.000 lámparas y rematado por una gran estrella, instalado en la Plaza de la Almazara. Junto al árbol, se iluminarán arcos y motivos en calles, paseos y rotondas de los cuatro distritos, con especial presencia en las áreas comerciales.

En total, la ciudad se iluminará con 900.000 lámparas de tecnología led distribuidas en más de 30 calles, 345 motivos ornamentales y 194 árboles. Además, se han instalado arcos elevados con diferentes diseños y otros elementos decorativos sobre el terreno en glorietas y paseos, incluyendo figuras navideñas.

La delegada municipal de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, ha asegurado que "con el encendido del alumbrado extraordinario de Navidad engalanamos la ciudad y ponemos el marco perfecto a las próximas fiestas, de un marcado carácter familiar, y suponen un aliciente para incentivar las compras en nuestras tiendas de siempre".

Bastida ha añadido que durante estas fechas habrá numerosos días de descanso y actividades en todos los barrios y espacios de la ciudad, que podrán consultarse en un tríptico especial, así como en la Agenda de Alcalá y la web municipal.

DOCUMENTAL 'LA GRAN REDADA GITANA' DEL DÍA ANDALUZ DEL PUEBLO GITANO

Por otra parte, Alcalá de Guadaíra continúa con las actividades del Día Andaluz del Pueblo Gitano, cuyo objetivo es poner en valor la cultura e identidad de este colectivo y dar a conocer su historia, incluyendo las injusticias sociales y legales que han marcado su trayectoria.

Este jueves 27 de noviembre a las 17,00 horas, el teatro Gutiérrez de Alba acogerá la proyección del documental 'La Gran redada gitana', dirigido y producido por Pilar Távora, que combina distintas voces y recreaciones históricas para relatar la historia del pueblo gitano. Posteriormente, la directora ofrecerá una charla coloquio con los asistentes.

El delegado del Área de Identidad Andaluza, Christopher Rivas, ha subrayado la importancia de esta actividad para profundizar en la historia y realidad del pueblo gitano, así como en su legado cultural, incluido el flamenco.