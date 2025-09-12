Alcalá (Sevilla) despide el verano con la carrera 'Subida al Águila', con salida y meta en la explanada del Santuario

ALCALÁ (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) despide la temporada deportiva de verano con dos "atractivas" citas este fin de semana: la carrera III Subida al Águila y la Marcha-Fiesta Holi, que cierra las actividades de la piscina de San Juan, ambas gratuitas y con todas las inscripciones agotadas.

La carrera Subida al Águila, que se celebrará este sábado, es un evento deportivo singular que exalta la historia alcalareña. Entre las novedades destaca, con motivo del 25 aniversario de la Coronación de la Patrona, Santa María del Águila, que la salida y la meta se ubiquen en la explanada del Santuario, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Se trata de una carrera cronometrada en un recorrido de tres vueltas hasta completar los 4,2 km por espacios patrimoniales. La prueba tendrá su salida a las 9,00 horas desde la explanada del Santuario y transcurrirá con bajada por la Avenida del Águila y calle San Fernando, Plaza del Perejil, Plaza del Duque con subida por espacios emblemáticos como la calle José Lafita y la cuesta Santa María hasta el Santuario de la Virgen del Águila.

El delegado de Deportes del Ayuntamiento, Pedro Gracia, ha asegurado que "esta prueba ha sido un éxito desde que se impulsó. La preparamos con mucha ilusión. Forma parte del calendario municipal de carreras y, sin duda, viene a unir deporte, historia y orgullo alcalareño con un recorrido único por los elementos históricos y culturales más emblemáticos de nuestra ciudad".

En cuanto a los trofeos, se entregarán para los tres primeros atletas masculinos y femeninos de la clasificación individual, y para los tres primeros equipos clasificados en las tres modalidades --masculina, femenina y mixta--. Igualmente habrá trofeo para el corredor y corredora con la vuelta más rápida.

Por otro lado, este domingo 14 el deporte se dirigirá a los Parques de Ribera, concretamente al Parque de San Juan con la marcha-fiesta 'Holi Alcalá', una gran fiesta de explosión de color y diversión, que cerrará la temporada de verano de la piscina de San Juan.

El evento tendrá carácter lúdico-deportivo y en el se mezclarán el deporte, los cañones de polvos holi, la música y las actividades acuáticas. "Pensada para toda la familia, tanto grandes como pequeños, la 'Holi Alcalá' arrancará a partir de las 11,30 horas desde la piscina municipal con una marcha saludable que tendrá un recorrido de 1,5 km en los que habrá distribuidos varios cañones de polvos".

A cada participante, a los que se aconseja llevar ropa cómoda y si es posible camiseta blanca, se le proporcionará unas bolsas para que las utilicen al final de la caminata. A continuación, en el interior de la piscina, la fiesta continuará durante todo el día con cañones de espuma, música y atracciones acuáticas.