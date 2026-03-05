Alcalá (Sevilla) destaca el papel de las empresas innovadoras en el empleo y la proyección internacional del municipio

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, en su visita a las instalaciones de la empresa Feniks Cleaning & Safety S.L, - ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Ana Isabel Jiménez, ha visitado este jueves, 5 de marzo, las instalaciones de la empresa Feniks Cleaning & Safety S.L, cuya sede se encuentra ubicada en la localidad y especializada en el diseño de fabricación de vehículos de limpieza urbana, contraincendios y mantenimiento de plantas termosolares. Así, ha destacado la "importancia de contar en el municipio con empresas innovadoras que generan empleo, impulsen la proyección internacional de la ciudad y contribuyan activamente a la transición ecológica mediante el desarrollo de tecnología propia y soluciones sostenibles".

Según ha expresado el Consistorio en una nota, la alcaldesa ha supervisado uno de los proyectos actualmente en ejecución para el Ayuntamiento: la adecuación de un vehículo de emergencia destinado al cuerpo de Bomberos de Alcalá de Guadaíra, una actuación que permitirá reforzar los recursos técnicos del servicio municipal y mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

Igualmente, la regidora alcalareña ha conocido los procesos de diseño y fabricación de la empresa, así como su gama de vehículos eléctricos orientados al mantenimiento y limpieza urbana.

Entre los productos que fabrica la compañía se encuentran baldeadoras, furgones hidrolimpiadores, bombas urbanas, furgones de salvamento, vehículos de brigada forestal y vehículos de operación y mantenimiento de plantas termosolares, además de soluciones completamente adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente.

En emergencias, esta empresa, según el Consistorio, se diferencia por carrozar vehículos en material plástico, proporcionando robustez y resistencia además de ligereza y versatilidad. En este contexto, Aira Gestión Ambiental ha adquirido diez triciclos eléctricos fabricados por Feniks que "permiten optimizar las tareas de limpieza urbana, mejorando la operatividad y reduciendo el impacto ambiental".