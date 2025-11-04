Alcalá (Sevilla) destaca la unión de la hostelería para afrontar los retos empresariales y su compromiso con la ciudad

La alcaldesa de Alcalá, en el centro, en el evento de los hosteleros locales, celebrado en La Hacienda el Realaje. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, ha destacado el ejemplo de unidad del sector hostelero alcalareño, "una alianza digna de admiración que no sólo fortalece al empresariado para sus retos futuros, sino que da señales de su compañerismo y solidaridad en beneficio de la propia ciudad".

Así lo ha expresado la alcaldesa en la Asamblea Anual de los hosteleros de Alcalá donde se ha rendido homenaje a Miguel Rodríguez Valdivia, encargado de gestionar la Hacienda La Andrada, un espacio referente en el sector de la celebración de eventos, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Ana Isabel Jiménez ha recordado que el empresariado es un motor económico para la ciudad, "pero además ponen su esencia en sus negocios, con gran dedicación y esfuerzo, con los mejores servicios y productos que un negocio de proximidad ofrece, es decir, con la mejor calidad para fidelizar a los clientes, y en el caso de la hostelería además para generar encuentro y convivencia para la ciudadanía".

"En Alcalá tenemos la suerte de que ese sector esté configurado por profesionales de gran prestigio, de gran capacidad de trabajo y de lo que es muy importante, de personas comprometidas con su ciudad, que quieren a Alcalá y que son conscientes de esa responsabilidad que tienen con el lugar en el que viven", ha añadido la regidora, quien ha dedicado elogios a Miguel Rodríguez "por su profesionalidad y trato siempre exquisito".

La alcaldesa, además, ha asegurado que es el premio de los propios compañeros "a una larga y exitosa trayectoria, hecha a base de esfuerzo, dedicación y búsqueda de la excelencia en el sector de la hostelería". El evento ha tenido lugar en las instalaciones de La Hacienda el Realaje con amplia representación de la Corporación, como la delegada de Comercio y Empleo, Paula Fuster, junto a otros compañeros del equipo de gobierno.

Además, han asistido al acto representantes del ámbito empresarial, comercial y vecinal. En el transcurso del mismo, se han entregado los de la Ruta de la Tapa, organizada por la Asociación de Hosteleros en colaboración con el Ayuntamiento. Los premios han sido para el establecimiento Maruja Limón por el premio a la mejor tapa de 'Brioche de Carrillá' y a Ssentidos por el premio a la tapa más panadera 'Tosta de Pulpo a la gallega'.