Alcalá (Sevilla) habilita 3 zonas de aparcamiento para el concierto de Pablo López en el Festival del Patio+Metrópolis

Organización para el concierto de Pablo López en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha habilitado bolsas de aparcamiento público en las inmediaciones de la explanada del Auditorio Riberas del Guadaíra con motivo del concierto de Pablo López en el marco del Festival del Patio+Metropolis.

Según ha indicado el Consistorio en un comunicado, estos espacios se articulan en tres ámbitos: el entorno de Mar Mediterráneo, la zona del Puente del Dragón y el entorno de San Francisco y Tren de los Panaderos. La primeras dos zonas son las más accesibles entrando desde Sevilla y Dos Hermanas, y la última, desde Utrera y Morón.

Para el evento, el Gobierno local ha recomendado el acceso a pie para mayor comodidad. En caso de utilización de vehículo, se informa que el aparcamiento anexo al Auditorio estará acotado para la organización y para personas con movilidad reducida acreditada.

No obstante, se dispone de otras bolsas de aparcamiento público en las inmediaciones de la zona con experiencia satisfactoria en otros eventos similares.

El Ayuntamiento ha rogado a los asistentes llegar al emplazamiento con suficiente tiempo para evitar aglomeraciones, dado que la rotonda de acceso al Auditorio se cortará al tráfico desde las 19,00 horas.

En cuanto a la organización, se ha concretado que, aunque el concierto comenzará a las 22,00 horas, las puertas del recinto se abrirán a las 20,00 horas, habilitando desde esa hora el control de acceso, personal sanitario y de vigilancia, aseos, y el servicio de restauración hasta la medianoche.