Alcalá (Sevilla) impulsa más de 50 proyectos escolares para fomentar la convivencia, la igualdad y la tradición local

Proyectos escolares para fomentar la convivencia, la igualdad y la tradición local en Alcalá (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha respaldado durante el pasado curso 53 proyectos educativos en 23 centros de la localidad, destinados a promover valores de convivencia, tolerancia, igualdad y sostenibilidad, así como el conocimiento de las tradiciones alcalareñas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, a través de las subvenciones municipales gestionadas por la Delegación de Educación, y con el asesoramiento del Consejo Escolar Municipal, se han repartido 15.000 euros para iniciativas que van desde huertos escolares y talleres de teatro o cine, hasta proyectos de robótica, prensa escolar, nutrición, reciclaje, historia local o igualdad.

El delegado de Educación, Pablo Chain, ha destacado la "creciente implicación" de los equipos docentes y las ampas, subrayando que "la cantidad y variedad de propuestas demuestra el dinamismo de la comunidad educativa y su compromiso con el desarrollo integral del alumnado, más allá del ámbito académico".

Chain ha enmarcado que en 2024 se impulsaron 45 proyectos, por lo que el incremento de este año refleja "el interés de los centros en seguir ampliando actividades que promueven la coeducación, la inclusividad, la convivencia y la salud".

Asimismo, el responsable municipal ha animado a los centros a participar en la nueva convocatoria del curso 2025-2026, y ha recordado que el Ayuntamiento mantiene además otra línea de ayudas dotada con 24.000 euros para apoyar proyectos que fomenten valores educativos, medioambientales y sociales.