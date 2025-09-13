Alcalá (Sevilla) impulsa los talleres gratuitos para mayores del programa de envejecimiento activo

ALCALÁ (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

Yoga, informática, memoria, actividad física, baile o artesanía son algunos de los talleres municipales gratuitos para mayores de 65 años que pone en marcha el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Servicios Sociales.

En este sentido, este lunes abre el plazo para la inscripción en los mismos, dentro del programa de envejecimiento activo que se desarrollarán a partir del día 1 de octubre en el Centro Cívico Cultural Sur y los Centros de Día Medina de Haro y Luis Velázquez Peña, informa en una nota de prensa.

Estos talleres, en horario matinal, cuentan con un amplio seguimiento por parte de los usuarios. En el curso pasado cerca de medio millar de personas mayores disfrutaron de este abanico de "alternativas de ocio y cultura que aportan tanto objetivos de mejora físicos, como emocionales y sociales con los que los usuarios tienen un alto grado de satisfacción".

Así lo ha explicado la delegada de Servicios Sociales, Rocío Bastida, quien ha recordado que "el programa municipal de Dinamización de Mayores busca fomentar la mejora su calidad de vida, abriéndoles camino hacia el disfrute de la cultura, a la vez que se potencia su autonomía e interacción personal y social a través de talleres durante el año en los centros de día y culturales, y de actividades puntuales, como excursiones, conciertos, o actividades sociales y deportivas".

El plazo de inscripción de los talleres será del 15 al 19 de septiembre de forma presencial. En el Centro Cívico Cultural Sur se desarrollan talleres de arte, memoria, yoga, bailes y actividad Física; en Medina de Haro-Distrito Este, actividad física, memoria, yoga y bailes; en el Centro de Dinamización Luis Velázquez Peña (Distrito Norte) se imparten los de informática, yoga, memoria y bailes.