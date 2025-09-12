Alcalá (Sevilla) impulsa la tercera escuela de empleo del proyecto 'Vives Aprende' destinada a jóvenes

La delegada municipal de Empleo del Ayuntamiento de Alcalá, Paula Fuster, en su despacho. - AYTO. DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Empleo, tiene abierto el plazo de inscripción para la tercera escuela de empleo destinada a jóvenes en desempleo de entre 16 y 29 años en un sector de amplia demanda profesional con el curso en gestión y manejo de almacenes.

El curso se desarrollará entre octubre y diciembre y en este mes de septiembre se puede solicitar la participación. De hecho, para facilitar un mayor conocimiento del ámbito la Delegación ha organizado sesiones informativas gratuitas para los días 17 y 18 de septiembre en su sede de la Avenida Salud Gutiérrez, informa el Consistorio en una nota de prensa.

La delegada municipal de Empleo, Paula Fuster, ha señalado que "se trata de una formación totalmente gratuita en la que los participantes adquirirán todas las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo laboral, y cuenta con formación técnica específica del curso más contenido en relaciones laborales, contactos con empresas, herramientas y habilidades digitales y gestión de redes sociales, que son valores añadidos muy demandado actualmente".

Fuster ha recalcado "el compromiso del Ayuntamiento con el apoyo para la creación de empleo y el desarrollo de estos programas que demuestran su utilidad para las personas desempleadas, y facilitan su inserción en el mercado laboral sobre todo en esa franja de edades".

Esta iniciativa se suma a las de 'Gestión Administrativa Logística' y 'Creación de contenidos y gestión de RRSS', enmarcados dentro de los proyectos 'Vives Aprende - Somos Generación IN de Acción contra el Hambre', que sigue la misma metodología que otros programas que se desarrollan en la ciudad con sesiones semipresenciales muy dinámicas para la mejora competencial de cara a la búsqueda de empleo, a través de sesiones grupales semanales.

Está desarrollado por el Ayuntamiento alcalareño y la Fundación Acción contra el Hambre con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en la Delegación municipal de Empleo.

En cuanto al curso, cuenta con un total de 85 horas y abordará contenidos específicos como 'el grupo de trabajo en el almacén', 'básicos del almacén', 'operativa de trabajo en el almacén', 'sistemas de gestión de stocks, costes, inventarios, picking by voice', 'factores de aprovisionamiento', 'gestión informatizada', 'embalaje y etiquetado', 'previsión y planificación' y 'carretillas elevadoras'.