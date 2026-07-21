Alcalá (Sevilla) inicia la segunda convocatoria de 'Vives Emplea Saludable' con 28 nuevos usuarios en busca de trabajo

La delegada de Empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Paula Fuster, inaugura la segunda convocatoria de la 19ª edición del programa Vives Emplea Saludable - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha iniciado este martes en la Delegación municipal de Empleo una nueva edición del programa de mejora de la empleabilidad 'Vives Emplea Saludable', que cuenta con "altos índices de éxito". Se trata de la segunda convocatoria en 2026 de este programa gratuito y cuenta con 28 participantes que aprenderán acerca de tecnologías, estrategias y empoderamiento para avanzar en su camino laboral.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la delegada de Empleo, Paula Fuster, ha participado en el primer encuentro y ha resaltado la trayectoria de éxito del programa. "Es una iniciativa que cuenta con una amplia experiencia en la localidad y tiene un alto porcentaje de inserción laboral entre sus participantes" que oscila entre el 45 y el 70 por ciento, ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que el programa realiza "un gran refuerzo en la mejora de las competencias profesionales de los participantes", trabajando sobre su autoconfianza y las capacidades personales, "que son muy valoradas a la hora de la inserción y proyección laboral".

La programación presta especial atención a la fortaleza de las personas y cada año participantes de anteriores ediciones acuden a las sesiones para compartir sus experiencias de desarrollo y crecimiento personal. La edición inaugurada este martes se extenderá hasta noviembre, con descanso en agosto.

Así pues, el programa propone herramientas actualizadas para la búsqueda de empleo en el contexto actual y enseña a los participantes distintas estrategias para conseguir objetivos que abarcan desde la autoconfianza hasta la capacitación digital o las técnicas para desenvolverse en entrevistas de trabajo. Las sesiones reunirán dinámicas de trabajo en grupo, pero también asesoramiento individual y actualización de objetivos.

ESPECIAL BENEFICIO A MAYORES DE 45 AÑOS

El Consistorio ha resaltado que, a pesar de que en este programa participan personas desempleadas de todas las edades, "beneficia especialmente a desempleados de larga duración, mayores de 45 años y mujeres en el 74 por ciento de los casos". En las 18 ediciones realizadas desde el año 2017 han participado 483 personas, que "en un alto número de casos" retoma la formación de forma paralela con el trabajo para la obtención de "mejores puestos de trabajo en el futuro".

El programa cuenta con la colaboración de la Fundación Acción contra el Hambre y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Por ello, Fuster ha recalcado el compromiso de la entidad local para la creación de empleo y el desarrollo de estos programas, ya que "demuestran su utilidad para las personas desempleadas".

El formato actual del programa se realiza de forma semipresencial y las actividades del programa consisten en sesiones grupales y personalizadas en las que se fomenta la formación digital, las habilidades sociales y comunicativas, el contacto directo con la empresa y la participación en foros, eventos y talleres con responsables de recursos humanos.

Los alumnos también tendrán la posibilidad de integrar la inteligencia artificial como herramienta para la búsqueda de empleo, la creación de currículum atractivos o la optimización de perfiles profesionales en línea. Otros aspectos del contenido tratan la gestión emocional en contextos de desempleo y se prevé trabajar en la gestión de la confianza y el empoderamiento para poner en el centro a las personas.

Por otra parte, la delegada de Empleo ha comunicado que de manera paralela, "se está desarrollando el programa RELANZA-T a través de los más de 5 millones de euros de fondos europeos conseguidos por el Ayuntamiento " y que cuenta con "decenas de itinerarios formativos con prácticas laborales en profesiones de alta demanda".