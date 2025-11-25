Alcalá (Sevilla) llama la atención sobre "la peligrosidad del negacionismo" de la violencia contra las mujeres

La alcaldesa de Alcalá, en el centro, llama la atención sobre "la peligrosidad del negacionismo" de la violencia contra las mujeres con ocasión del 25N - AYTO.DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra clama contra la violencia hacia las mujeres, "no sólo política sino también socialmente". En este sentido, en la mañana de este martes se han desarrollado los principales actos conmemorativos de la programación del 25N, Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, incluyendo la lectura del manifiesto y las marchas de estudiantes que cada año, por iniciativa de la comunidad escolar, reúnen a más de un millar y medio de personas en aras de la igualdad y contra la violencia de género.

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, junto a la delegada de Igualdad, Abril Castillo, ha encabezado en el Centro de la Igualdad, acompañadas de otros miembros del Gobierno local, la Corporación, representantes de las Fuerzas de Seguridad y de sectores sociales, vecinales y asociativos, la lectura del manifiesto institucional con el que la ciudad "llama la atención" sobre "la peligrosidad" de las consecuencias del "negacionismo" de la violencia de género y "las nuevas formas de control y vejaciones hacia la mujer con el incremento del mal uso de la tecnología", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Así versaba el manifiesto institucional que ha puesto en evidencia "la deriva negacionista a la que venimos asistiendo en los últimos años, alarmantemente grave porque desprotege a las víctimas, refuerza a los agresores y amenaza con una regresión de derechos que creíamos consolidados".

Esta ha sido una de las denuncias que expresaba el manifiesto leído por la directora de la Asociación Española de Coaching Educacional Familiar, profesora de Infantil y Primaria, y directora del CEIP San Mateo, impulsor de las marchas escolares por el 25N, Rocío Bernáldez.

En el mismo texto no sólo se reiteraba las trágicas cifras de la violencia machista, el asesinato de 36 mujeres en España en lo que llevamos de este 2025, y más de 1.300 desde 2003, sino otros desafíos como la violencia sexual, vicaria, la explotación y otras formas de control, "especialmente las provocadas por del incremento de la violencia digital, escandalosamente preocupante entre la juventud".

La alcaldesa ha recordado la necesidad de seguir conmemorando esta jornada. "Hoy en día es importante saber distinguir entre preocupación y acoso, amistad y control, y romper con las tradiciones o costumbres de roles de género, detectar la violencia verbal, psíquica o emocional y los usos malintencionados de las nuevas tecnologías".

En opinión de la regidora, todas estas cuestiones son importantes retos actuales en la lucha hacia la igualdad y contra la violencia de género, por lo que celebrar esta fecha clave "sigue siendo imprescindible para la concienciación de este grave problema social". En este sentido, la responsable municipal de Igualdad ha especificado que "no se trata de hombres o mujeres. Somos una sociedad en la que convivimos y nos necesitamos por igual, pero sí es necesaria mayor formación para luchar contra la violencia de género y de ahí la extensa programación municipal durante todo noviembre por el 25N".

PROGRAMACIÓN MUNICIPAL POR EL 25N

Desde el Ayuntamiento se ha apostados por la formación, con acciones sensibilizadoras como conferencias, talleres y actividades lúdicas entre la juventud y las personas mayores, en los centros educativos y en las familias, y por supuesto con iniciativas dirigidas a todas las personas, como la exposición 'Aliados' que estos días acoge el Centro de la Igualdad sobre la visibilidad de la importancia del papel de los hombres en la lucha contra la violencia hacia la mujer.

Junto a esta exposición, en la programación quedan aún algunas sesiones de los talleres específicamente diseñados para jóvenes 'Te suena la Igualdad' (26 de noviembre ) con la participación concertada de 200 estudiantes de secundaria; del seminario 'La intervención profesional con las víctimas de violencia de género. Detección de casos y derivación. La importancia de una actuación coordinada' (26 de noviembre) dirigido al personal municipal y otros perfiles profesionales que intervienen en la atención integral de las víctimas de violencia de género.

Asimismo, está previsto la celebración de los 'Coffee-break' (27 de noviembre ) que son espacios de encuentro y diálogo para promover el intercambio de experiencias vitales y el apoyo mutuo'. Paralelamente, a la programación municipal también se unen actividades de iniciativa ciudadana, como las marchas escolares contra la violencia de género.

Este 2025, esta iniciativa en la que participan 18 centros educativos de primaria y secundaria llega a su décima edición y ha reunido a más de un millar y medio de personas bajo el lema 'Caminando Junt@s somos invencibles'. Es uno de los hitos de la comunidad educativa en Alcalá en la que los y las menores, con camisetas, carteles y pancartas, realizan marchas masivas desde los distintos centros uniéndose en el camino para llegar a los puntos para leer los mensajes a modo de manifiesto, trabajado y elaborado por los propios escolares, dejando imágenes de unión y educación en igualdad para el futuro.