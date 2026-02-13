Alcalá (Sevilla) muestra su intención de ofrecer "mejores medios" a la Policía Local y agradece su "labor y compromiso"

Acto de conmemoración de la Policía Local en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este viernes que ha celebrado el Día de la Policía Local, con un acto institucional de entrega de distinciones a los funcionarios, personas y entidades colaboradoras para el correcto desarrollo de este servicio a la ciudadanía. Además, ha asegurado que su objetivo es "ofrecer cada vez mejores medios" a los agentes para desarrollar un trabajo "cada vez más eficiente".

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, se ha tratado de "una entrega llena de compromiso personal y colectivo, con un profundo arraigo del deber cumplido y de la vocación de servicio público". Según ha enmarcado la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, esto es "es una jornada especial para todos, un día para el agradecimiento y para sentirnos orgullosos de quienes nos protegen y velan por nuestra seguridad".

Asimismo ha resaltado "el trabajo cercano a la ciudadanía que no sólo ayuda a la población, a veces en situaciones difíciles o de riesgo personal, sino que transmite seguridad y es garantía del estado de derecho, labor necesaria detrás de la cual existen personas con nombre y apellidos que dedican o han dedicado su vida a esta ciudad".

Asimismo, la edil ha informado de que "por parte del Ayuntamiento y conscientes de la importancia de vuestra función --en referencia a los agentes-- queremos ofreceros cada vez mejores medios para que vuestro trabajo sea más eficiente, para que podáis trabajar en las mejores condiciones y de esa forma podamos dar cada vez un mejor servicio a los ciudadanos".

Han recibido una placa por su jubilación Francisco José García, Manuel Montilla y Bernardo Olivares. En cuanto a la personas y entidades colaboradoras, han recibido agradecimientos, Samuel Moreno, Álvaro Medina, Diego Merino, Manuela Quesada, Raúl Barrera, Taller CYP Motor, Prolaya e Inturdrón.

Por su parte, el Jefe de la Policía Local, Gabriel Solano, ha manifestado que se siente "honrado de pertenecer al cuerpo de la Policía Local de Alcalá", y ha destacado la entrega de toda su plantilla, en la que resalta "la lealtad y el honor de cumplir con el deber y la conciencia de servicio público".

Asimismo, ha resaltado "el orgullo que es pertenecer a esta institución siempre al servicio de los demás, y donde destaca el trabajo vocacional, el sentido del compañerismo y la justicia porque todos los agentes son fundamentales para conseguir el bienestar y la seguridad de toda la ciudadanía".