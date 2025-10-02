Alcalá (Sevilla) ofrece un taller para fomentar las relaciones "sin roles de género" entre los alumnos de primaria

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

Estudiantes de primaria de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) están participarán en esta primera semana de octubre y hasta el día 7 del mismo mes en el Centro de la Igualdad en el taller 'Aprendemos a colaborar' con el que se fomentan las relaciones familiares y personales sin roles de género para una convivencia más sana e igualitaria.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, la delegada de Igualdad, Abril Castillo, ha enmarcado que "aprender los valores igualitarios desde la infancia y romper con estereotipos muy arraigados en la sociedad, mayoritariamente muy machistas, es esencial para avanzar en la Igualdad. De ahí parten talleres que buscan sensibilizar desde la infancia sobre que no hay tareas domésticas, trabajos, juegos o profesiones de niños o de niñas", en su visita a los menores que participan de esta iniciativa.

La concejala ha agradecido "la implicación de los equipos educativos" y ha señalado "la necesidad de complicidad de la sociedad para no seguir alargando los tristemente asentados roles de género en el seno familiar, y que todos los miembros se ayuden unos a otros para una convivencia más justa y enriquecedora". Para ello, ha añadido "hace falta la implicación de las familias, de las comunidades educativas, y de las instituciones, y entre todos, además, impulsar también a la población infantil para que elijan según sus gustos de juegos o profesiones, y se desarrollen libremente".

Este taller abre la programación de otoño 'Nos aliamos con la Igualdad' impulsada por el Ayuntamiento a través de esta Delegación. El objetivo es la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género.