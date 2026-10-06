Alcalá (Sevilla) organiza sesiones informativas para Relanza-T con una veintena de nuevos itinerarios formativos

La delegada de Empleo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Paula Fuster. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que celebrará durante el mes de octubre nuevas sesiones informativas en la Delegación de Empleo para dar a conocer la veintena de itinerarios formativos que se incluirán en la tercera convocatoria del proyecto de empleabilidad Relanza-T que se abrirá en las próximas semanas.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño, versarán en profesiones de alta demanda en distintas familias profesionales --'Administración y gestión', 'Comercio y marketing', 'Informática y comunicaciones', 'Edificación y obra civil', 'Imagen personal', 'Fabricación mecánica', 'Servicios socioculturales y a la comunidad' y 'Hostelería y turismo'--.

En contexto, Relanza-T es una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad de personas en búsqueda activa de empleo que se está desarrollando en la ciudad a través de distintas convocatorias que suman más de 60 formaciones específicas de las que benefician un total de 800 personas.

Este proyecto cuenta con una financiación aproximada de 5,7 millones de euros, procedentes del Ministerio de Política Territorial, cofinanciados en un 85 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la Administración local.

En concreto, las sesiones informativas, los días 7, 9, 14 y 16 de octubre, se celebrarán a las 10,00 horas y estarán dirigidas a las personas interesadas en conocer las opciones de formación, sus contenidos, el proceso de selección y las oportunidades que ofrece Relanza-T.

Por su parte, la delegada de Empleo, Paula Fuster, ha reiterado "el compromiso municipal con el empleo", precisando que se trata de cursos "en profesiones de alta demanda en sectores tan variados como atención sociosanitaria, restauración, construcción, industria, logística, estética o climatización, entre otros".

"Este programa, ya tiene en marcha un número importante de itinerarios para la población general y específicamente para la zona Eracis, y en breve saldrá publicada la tercera convocatoria como una nueva oportunidad para insertarse en el mercado laboral y para propiciar una mejora de las condiciones laborales al certificar mayor cualificación", ha agregado Fuster.

En este sentido, Fuster ha precisado que este proyecto "forma parte de la apuesta municipal por mejorar la cualificación profesional y favorecer la inserción laboral de la ciudadanía mediante una oferta formativa adaptada a las necesidades actuales del mercado de trabajo".

"Relanza-T tiene una gran capacidad para mejorar un aspecto de la vida de las personas clave para su desarrollo económico, social y emocional y por tanto prioritario para nuestro Equipo de Gobierno, el empleo. Estoy convencida de que desde las administraciones locales tenemos la posibilidad y el deber de trabajar en esta materia y de que podemos hacer aportaciones muy importantes", ha argumentado la delegada.

De este modo, las personas interesadas pueden elegir el día de las sesiones que más le convenga a través de 'https://relanza-t.alcaladeguadaira.es/noticias/relanza-t-org...'.