Alcalá (Sevilla) pone en marcha un nuevo plan de turismo sostenible con la participación de empresarios y asociaciones

El delegado de Cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, con representantes de asociaciones y empresas en la mesa de prticipación de 'Plan Estratégico Sostenible de Turismo'. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaría (Sevilla) ha celebrado la última mesa de participación del 'Plan Estratégico Sostenible de Turismo' con una "amplia representación" de empresas turísticas, hostelería, comercio, patrimonio y asociaciones culturales, bajo el objetivo de "generar nuevas oportunidades" y consolidar el sector como un "motor de desarrollo" económico y social.

Según ha precisado el Consistorio en una nota de prensa, la iniciativa se estructurará en cinco grandes líneas estratégicas desarrolladas mediante un conjunto de proyectos tractores y actuaciones concretas destinadas a "poner en valor el patrimonio" histórico, natural, gastronómico y cultural del municipio, así como "mejorar la competitividad empresarial" y reforzar la imagen de Alcalá como destino turístico de referencia en el ámbito metropolitano de Sevilla.

Al hilo, el Delegado de Turismo, Christopher Rivas, ha señalado que el "verdadero valor" del plan ha residido en "la participación y el consenso" de los asistentes al encuentro, así como "marcará el desarrollo del sector", las promociones y las inversiones en Turismo.

Asimismo, ha asegurado que la posibilidad de crear sinergias ha sido una de las cuestiones de "mayor consenso", dada la "necesidad de fortalecer la colaboración" entre los propios agentes turísticos. En este sentido, los participante han coincidido en señalar que el éxito del plan permitirá la creación de "espacio estables" de coordinación y cooperación entre el Ayuntamiento y el sector privado.

Del mismo modo, el segundo aspecto que ha concentrado un "mayor interés" ha sido la promoción y comercialización de los recursos turísticos alcalareños, por lo que deberán "mejorar su visibilidad y posicionamiento exterior".

Más allá de estas medidas, la administración local ha indicado que el documento "sigue abierto a nuevas aportaciones" antes de su aprobación definitiva y enviará a los asistentes un formulario de participación para remitir observaciones, sugerencias y propuestas relativas durante las próximas semanas.