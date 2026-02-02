Alcalá (Sevilla) prepara un "amplio abanico de actividades" en una agenda cultural de febrero marcada por el Carnaval

El delegado municipal de Cultura de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, en la presentación de la agenda cultural prevista para el mes de febrero en la localidad alcalareña. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Consistorio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) tiene preparado un mes de febrero en el que la agenda cultural estará marcada por su tradicional Concurso de Agrupaciones de Carnaval al que se van a unir un "amplio abanico de actividades" en los distintos espacios escénicos "que incitan a la población a disfrutar de las tradiciones y la identidad de Alcalá y de Andalucía", fecha que marca el final de mes.

Tal y como han emitido la Administración local en una nota, la presentación de la programación cultural del citado mes tiene como "plato fuerte" el 38º Concurso Regional de Agrupaciones en el Teatro Gutiérrez del Alba. Al hilo, el delegado municipal de Cultura, Christopher Rivas, ha anunciado que se desarrollará con el inicio de las preliminares el día 4 y culminará el 14 de febrero con la Gran Final, un "gran espectáculo al que acuden como participantes agrupaciones de toda la región andaluza". La final, además, contará con la actuación especial de la agrupación gaditana 'El Manicomio'.

Según el Ayuntamiento, en este mismo espacio, el 20 de diciembre a las 19,30 horas se representará el musical infantil 'Glory Nights' basado en Harry Potter y el Señor de los Anillos, para pasar el 21 de febrero, a las 19,30 horas, al tributo acústico 'Admirado Raphael'.

En relación, en el Auditorio Riberas del Guadaíra el mes comenzará con el Ciclo Sinfónico de la Real Orquesta de Sevilla 'Quixote, en un lugar de la música', del 4 al 6 de febrero, concertado con escolares, pero con sesión abierta el último día. A ello se unirá el espectáculo de superación en tono de humor de la conocida Paz Padilla 'El Humor de mi vida' 20, 21 y 22 de febrero, a las 20,00 horas, para pasar al siguiente fin de semana nuevamente con tradiciones y cultura andaluza de la mano del carnaval de Cádiz. Por su parte, la Comparsa de Martínez Ares 'Los Humanos' ofrecerá su repertorio los días 27 y 28 de febrero a las 21,30 horas.

Por otro lado, como escenario más pequeño, pero de "especial singularidad", en el Centro San Miguel destaca la celebración del Día de Andalucía con un recital flamenco con entrada libre de la Peña Flamenca El Arrabal. En cuanto a espacios expositivos, el Museo de la Ciudad presentará el jueves, 5 de febrero, a las 20,00 horas, las obras artísticas que se han incorporado en 2025 a las colecciones municipales y que serán visitables hasta el 19 de febrero.

A las salas permanentes de arte religioso, de historia alcalareña y de pintura como 'Tiempo de Paisajes', el próximo 26 de febrero se unirá la muestra temporal hasta abril 'Paisaje y Memoria. Tres décadas de pintura' de Francisco Escalera. En este espacio, ha concretado el Consistorio, se celebran presentaciones de libros, conferencias y talleres infantiles, entre otros, entre el que destaca en este mes de febrero el concierto con motivo del Día de Andalucía de Conservatorio Elemental de Música Manuel García Matos 'Diálogo entre las artes', que será el 25 de febrero a las 18,00 horas con entrada gratuita.

Paralelamente, la Casa de la Cultura inaugurará el próximo 6 de febrero dos exposiciones que estarán abiertas durante todo el mes, 'El paisaje andaluz', en la sala nº1, en colaboración con la Diputación de Sevilla, y 'la Vuelta a la infancia en 80 tebeos', en el salón Talavera. A todo ello, se sumarán actividades específicas por el Día de Andalucía, como el concierto especial de la Banda de Alcalá, que se presentarán en los próximos días.