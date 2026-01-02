Alcalá (Sevilla) se prepara para las cabalgatas de Reyes con un amplio dispositivo de tráfico, limpieza y seguridad

Presentación del 'Plan caramelo' de Alcalá, que aborda el dispositivo de tráfico, limpieza y seguridad de las cabalgatas de Reyes Magos. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra prepara la llegada de los Reyes Magos con el 'Plan Caramelos', dispositivo especial que coordina las fuerzas de seguridad, prevención y servicios públicos ante la salida del Heraldo Real y las tres cabalgatas de Reyes de la ciudad.

El citado plan, que se activa desde este 2 de enero moviliza estos días a más de un centenar de efectivos, entre Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Protección Civil, Aira Gestión Ambiental, Servicios Urbanos y voluntarios de las Cabalgatas de Alcalá de Guadaíra, Silos y Campo de las Beatas, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

La delegada de Fiestas Mayores, Rocío Bastida, ha destacado "lo bien consolidado" que está el dispositivo, al tiempo que ha resaltado la experiencia de la profesionalidad de los trabajadores públicos y la gran disposición de todas las entidades y voluntarios implicados "muy necesarios cuando se trata de actividades de tan amplias aglomeraciones de público, especialmente como son las salidas de las comitivas, y las que dan en las plazas Paraíso y Conde de Colombí, avenida Reyes Católicos y el casco antiguo".

El plan entra en vigor con la salida del Heraldo Real de la Asociación de Amigos de los Reyes Magos, que recogerá las cartas de las niñas y niños en su recorrido desde la Plaza del Derribo, por Alcalá y Alcalá y Orti, Plazuela, Mairena hasta llegar a la Casa de la Cultura, desde las 19.00 a las 20.30 horas.

Aira Gestión Ambiental refuerza con brigadas de limpieza antes, durante y después de cada cabalgata con una recogida intensiva en las calles del recorrido y con una atención especial a las zonas con mayor afluencia de público. Para ello pone a disposición equipos de barredoras, baldeadoras y vehículos compactadores para agilizar las tareas.

Destaca de nuevo el doble trayecto ida y vuelta sin música de la Cabalgata de las Beatas por la calle Bernal Díaz del Castillo especialmente dedicada a las personas, sobre todo menores, afectadas por el espectro autista, para que puedan disfrutar del colorido, los Reyes y los caramelos de forma más tranquila.

El Ayuntamiento insiste en solicitar a la población disfrutar a pie de esta fiesta, eminentemente familiar, con muchos niños y carritos infantiles por las calles, que aunque estarán cortadas, se requiere de especial atención.

La Cabalgata del día 5 de enero sale a las 17,00 horas de la calle Escultor Duque Cornejo y recorre, entre otras, la avenida Escultora la Roldana, Antonio Maura, Sagasta, 28 de Febrero, Esperanza Macarena, Ortega y Gasset, Joaquín Hazañas, General Prim, y Plaza Paraíso, con entrada prevista a las 20,50 horas.

Por su parte, la Cabalgata Campo de las Beatas sale en la mañana del día 6 (11,30 horas) desde Reyes Católicos y discurre por Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Santo Domingo de Guzmán, Francisco Pizarro, Reyes Católicos, Martín Alonso Pinzón, Rábida, Bernal Díaz del Castillo, Cuzco, Isla La Española, Cardenal Amigo Vallejo, Olmeca, Machu Pichu, Bernal Díaz del Castillo, entre otras calles, con entrada a las 14,30 horas.

Por último, la Cabalgata Reyes Silos sale ese mismo día por la tarde (17,00 horas) desde la avenida Mar Mediterráneo. Desde allí tomará por avenida de la Constitución, Lope de Vega, Silos, Trigo, Cebada, Avena, Plaza Conde de Colombí, Compositor Manuel García Matos, Espiga, Arroz, Pablo Sorozábal, Plaza de España, Plaza de Cervantes, La Plata, Plaza del Paraíso, Plaza de San Mateo, Barrio Obrero y Mar Egeo, con entrada fiajada a las 21,00 horas.