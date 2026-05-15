Alcalá (Sevilla) realiza limpieza y desbroce en San Rafael y la Venta la Liebre frente al "riesgo de incendio"

Imagen de la zona donde se acometen las tareas de desbroce. - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

La delegación de Medio Ambiente, Monumento Natural y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) está realizando tareas de desbroce y limpieza de los diferentes espacios intersticiales existentes en la barriada de San Rafael y áreas ajardinadas en la barriada de la Venta la Liebre, ante el "peligro de incendio" por la llegada de las altas temperaturas.

Así lo ha confirmado el Consistorio en una nota de prensa, misma vez que ha indicado que las tareas consisten en el desbroce y limpieza de linderos y espacios intersticiales de la barriada San Rafael, mediante la siega de rodales, taludes, linderos, esquinas, pasos muy estrechos y en general zonas de difícil mecanización, en todo tipo de superficies.

Igualmente, se realiza el desbroce y limpieza de la zona anexa a Asociación de Vecinos mediante el desbroce y limpieza superficial del terreno desarbolado. En este sentido, la delegada de Medio Ambiente, Monumento Natural y Sostenibilidad, Luisa Campos, ha señalado que "no sólo labores de desbroce en prevención del riesgo de posibles incendios, sino que también son medidas de limpieza y sanidad".

Por su parte, en la barriada de la Venta la Liebre, mediante el desbroce y limpieza superficial del terreno se desarbola y realiza un refaldeo --poda de ramas inferiores-- y poda de ramas cruzadas, de 153 unidades de frondosas, con escaleras manuales de menos de 6 metros de altura , mediante la utilización de podadora hidráulica.