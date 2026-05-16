La Junta cifra en 14,4 millones de euros el coste de organización de las elecciones en Andalucía

Imágenes del Centro de Difusión de Datos de las elecciones del 17M en el Pabellón de la Navegación. A 15 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España) - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía cifra en 14,4 millones de euros el coste de organización de las elecciones autonómicas de este domingo 17 de mayo, de los que 1,2 millones de euros corresponden al gasto en impresos y documentación electoral.

Para la celebración de estas elecciones se han impreso más de 686 millones de papeletas correspondientes a 125 candidaturas y cerca de siete millones de sobres, según los datos facilitados por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la presentación del dispositivo electoral para los comicios del 17M.

Entre las novedades para este nuevo proceso electoral figura una aplicación web y móvil renovada que permitirá consultar los resultados en tiempo real y conocer el último diputado asignado, facilitando la comprensión de la configuración parlamentaria.

El Centro de Difusión de Datos (CDD), que volverá a estar ubicado en el Pabellón de la Navegación de la Isla de la Cartuja en Sevilla, será el punto neurálgico desde el que se procesará y difundirá toda la información de la jornada electoral.

Desde el CDD se gestionarán los datos procedentes de las mesas electorales mediante un sistema tecnológico que introduce importantes novedades y que incorpora por primera vez la inteligencia artificial en la verificación del escrutinio mediante el análisis de imágenes de las actas tomadas desde las mesas, lo que permitirá comprobar automáticamente la correspondencia entre los datos transmitidos y los recogidos en los documentos oficiales, detectando posibles incidencias de forma inmediata.

Este sistema funciona a través de técnicas de visión artificial que verifican la legibilidad de las actas, extraen los datos y los comparan en tiempo real con los resultados enviados, de modo que cualquier discrepancia es marcada automáticamente para su revisión manual, agilizando la detección y corrección de errores durante el proceso de escrutinio. Además, en los centros de control se visualizarán simultáneamente las imágenes de las actas junto a los datos transmitidos, facilitando una comprobación inmediata ante cualquier incidencia.

La ciudadanía podrá seguir en tiempo real toda la información del proceso electoral a través de la aplicación oficial y la web habilitada (eleccionesparlamentoandalucia2026.es)

Este año, el dispositivo electoral ha incorporado mejoras destinadas a facilitar la participación y la gestión del proceso, como la posibilidad de tramitar de forma telemática las excusas para no formar parte de las mesas electorales, sistema que ha permitido registrar 3.509 solicitudes, o la actualización de la compensación económica para los miembros de mesa junto a nuevas medidas para reforzar la accesibilidad durante la votación.