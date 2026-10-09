Alcalá (Sevilla) refuerza el servicio de Bomberos con un nuevo camión BUL para mejorar la respuesta ante las emergencias

Sevilla.- El Ayuntamiento de Alcalá refuerza el servicio de Bomberos con un nuevo camión BUL - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

Los bomberos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) cuentan con un nuevo vehículo para las intervenciones urbanas, una Bomba Urbana Ligera (BUL), que se le conoce para los profesionales como 'de primera salida' al ser el más utilizado por el servicio de Extinción de Incendios y Salvamento para la mayoría de intervenciones.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, este moderno vehículo ha sido presentado por la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, que acompañada del delegado de Gobernación Pedro Gracia, ha resaltado el apoyo a la capacitación de los profesionales y la mejora de los recursos como una de las prioridades del Equipo de Gobierno.

"Tenemos que resaltar que Alcalá posee un servcio caracterizado por grandes profesionales, con la cualificación técnica y el compromiso con la seguridad ciudadana, y con una amplia capacidad de actuación en situaciones de especial complejidad y riesgo", ha subrayado.

Por ello, la primera edil ha puesto de manifiesto que el Gobierno local respaldan este servicio con "la mejora de los recursos, por la mayor seguridad y comodidad de los trabajadores y el mejor servicio a la ciudadanía".

El nuevo vehículo renueva esta herramienta para el servicio en el casco urbano, por ello se trata de un vehículo de pequeñas dimensiones, ligero y rápido, pero perfectamente dotado con el equipamiento y las herramientas más actuales para actuar en la gran diversidad de siniestros y emergencias que se puedan presentar.

El BUL consta de una bomba de impulsión muy completa y de doble cabina, con capacidad de transporte de hasta seis profesionales. Este vehículo se suma a otros dos también adquiridos en su totalidad con fondos municipales, un BRP (Bomba Rural Pesada) para otro tipo de intervenciones, y otro de jefatura para el funcionamiento del servicio.

Por su parte, el delegado de Gobernación ha destacado el esfuerzo municipal también en el apoyo a la capacitación técnica actualizada con cursos con profesionales-instructores de amplia experiencia y dilatada práctica en operativos y protocolos de actuación en el marco del Plan municipal de Formación Continua.