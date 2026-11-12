Alcalá (Sevilla) retoma las III Jornadas de Memoria Democrática el 18 y 19 de noviembre

Cartel de las jornadas. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

Alcalá de Guadaíra (Sevilla) retomará las III Jornadas de Memoria Democrática que fueron suspendidas en señal de respeto y condolencia por las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Urda (Toledo), coincidiendo con la declaración de luto oficial en Andalucía y en el conjunto del Estado, y que finalmente se celebrarán el 18 y 19 de noviembre.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, bajo el lema 'Memoria, Democracia e Identidad' estas terceras jornadas mantienen el objetivo de recuperar y difundir la memoria histórica local, profundizar en el conocimiento de la represión franquista y abrir espacios de reflexión y diálogo sobre los derechos humanos, las libertades y los valores democráticos.

De esta manera, la programación combinará investigación histórica, testimonios personales, documentales y encuentros con especialistas, prestando especial atención a la memoria de las víctimas y a la transmisión de sus experiencias a las nuevas generaciones.

En este sentido, el delegado de Identidad y Memoria Democrática, Christopher Rivas ha destacado que "desde la delegación de Memoria Democrática se continúa con el compromiso de impulsar actividades de divulgación, investigación y reflexión para preservar la memoria colectiva y fortalecer los valores democráticos".

En cuanto a la presentación, el miércoles 18 de noviembre en el Auditorio Riberas del Guadaíra a las 17,00 horas tendrá lugar la presentación de 'Círculo de la Memoria' y la presentación del proyecto memorial vinculado al cementerio de San Mateo, concebido como espacio de recuerdo, reconocimiento y homenaje a las víctimas de la represión, que contará con la intervención de Christopher Rivas a partir de las 18,00 a 20,00 horas.

Asimismo, se celebrará el encuentro 'Memoria de las mujeres represaliadas durante el franquismo', con la investigadora Olga Gómez Carrasco, presentado por Paqui Olías, y la proyección del documental 'Descarriadas: otro enfoque', centrado en el Patronato de Protección a la Mujer y los mecanismos de control y represión ejercidos sobre mujeres y menores durante la dictadura franquista.

Además, el jueves 19 de noviembre en el Auditorio Riberas del Guadaíra a las 18,00 horas se proyectará el documental sobre la memoria de Alcalá, a través del documental 'Entre el pan y el olvido', que ha recogido testimonios de vecinos y vecinas de Alcalá de Guadaíra sobre el golpe de Estado de 1936 y la posterior represión franquista en la localidad.

A las 19,00 horas, se celebrará la conferencia histórica 'La represión franquista en Sevilla. El caso de Alcalá de Guadaíra', a cargo del investigador e historiador José María García Márquez presentado por Vicente Pérez y con posterior coloquio con el director del documental, Pablo Coca, y sus participantes Francisco Falcón y Ana Jiménez.