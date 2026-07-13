Alcalá (Sevilla) solicita a Endesa que haga "las inversiones necesarias" para evitar cortes de luz en los barrios

El delegado de Habitat Urbano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), David Delgado, y técnicos de su delegación en una reunión con los responsables de Endesa. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El delegado de Hábitat Urbano de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), David Delgado, junto a los técnicos de su delegación, mantuvo una reunión el pasado jueves con los responsables de Endesa para solicitarles que realicen los "estudios y las inversiones necesarias" para evitar los cortes de suministro que sufren varias zonas de Alcalá.

En el transcurso del encuentro, según ha informado el Gobierno municipal en un comunicado, Endesa ha detallado las inversiones y los trabajos que está llevando a cabo durante los meses de verano, además del resto de actuaciones que ha previsto para el resto del año, que incluye un "plan de inversiones destinado a la mejora de las redes de distribución de la compañía en la ciudad".

En cuanto a las actuaciones, la compañía eléctrica ha asegurado estar trabajando principalmente en la línea de media tensión de la zona de Beca y de la avenida Antonio Mairena, cuyas instalaciones afectan también a la zona de Rabesa y al entorno del Parque Centro.

Igualmente, las tareas de mantenimiento se están desarrollando en el centro de transformación, situado en la biblioteca Editor José Manuel Lara, como complemento de la línea que discurre por San Francisco para realizar trabajos de canalización y mejora de la línea de la Retama.

Entre otras actuaciones, el Consistorio ha destacado el plan de mejora en Centros de Transformación (CT), así como diferentes líneas de baja tensión (BT) y media tensión (MT) en toda la ciudad. Del mismo modo, el plan de actuación prevé el desvío de una línea eléctrica en Pinares de Oromana y una actuación integral en la barriada de San Rafael. Asimismo, el Ayuntamiento ha garantizado que pondrá "todas las facilidades para la agilización de las licencias", al mismo tiempo que ha pedido a Endesa que realice todas las inversiones necesarias en los distintos distritos de Alcalá.