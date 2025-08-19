Alcalá (Sevilla) termina la instalación de señales especiales por el inicio de la segunda fase de obras en calle La Mina

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Oficina de Tráfico del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha ultimado esta semana la instalación de la señalización especial con motivo del inicio, el próximo día 25 de agosto, de los trabajos correspondientes a la 2ª fase de reurbanización de la calle Nuestra Señora del Águila, también conocida como calle La Mina.

Según ha informado el Consistorio en una nota, los técnicos municipales han instalado las señales en el viario próximo --cubiertas y, por tanto, aún sin efecto--, además de trazar las nuevas rutas para el bus urbano y realizar modificaciones en zonas de carga y descarga y servicios públicos, como la recogida de Residuo Sólido Urbano (RSU) con la reubicación de contenedores.

Asimismo, el tramo en obras va a estar permanentemente abierto al tránsito peatonal, y se habilitará una zona de carga y descarga para los comercios en la calle Alcalá y Orti y Plaza Cervantes. Por su parte, los vehículos podrán circular desde calle La Plata en dirección a Alcalá y Orti para tomar Herrero y Agustín Alcalá hasta la rotonda de San Francisco.

Con respecto al tramo de la calle Juan Abad, cercano al Gutiérrez de Alba, se habilitará exclusivamente para residentes con acceso a garajes y vehículos de obra, por lo que la circulación de vehículos sólo será posible por el primer tramo de esta calle, con entrada por glorieta de San Francisco en dirección a calles Sor Catalina y Dos de Mayo.

En cuanto a los servicios públicos, Aira Gestión Ambiental ha colocado los contenedores en vías adyacentes y Alcalá Bus realizará su recorrido por Alcalá y Orti, ubicando sus paradas en Plaza Cervantes.

En este contexto, el Ayuntamiento ha aclarado que toda la información derivada del proyecto de reforma integral de la calle La Mina, desde Juan Abad hasta Plaza Cervantes, y Plaza del Cabildo, también se ha facilitado de forma directa a vecinos y comerciantes por medio de reuniones y publicaciones por escrito, además de informados a medios de comunicación, y está disponible en 'www.alcaladeguadaira.es'

Por otro lado, el Consistorio y la empresa pública de aguas Emasesa realizarán los trabajos en la calle La Mina de forma conjunta, con un inversión de seis millones de euros y una duración de 15 meses para su culminación en otoño de 2026.

Finalmente, en el diseño de esta segunda fase han destacado, entre otros aspectos, el suministro energético para la iluminación y nuevas tecnologías a través de renovables, y la plena accesibilidad para personas con movilidad reducida a todos los niveles, incluida la Plaza del Cabildo con varias cotas de altura entre las calles Nuestra Señora del Águila (La Mina) y Alcalá y Orti.