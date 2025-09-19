Alcalde critica la "falta" de inversión en infraestructuras aeroportuarias y ferroviarias: "Se ningunea a Sevilla"

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha denunciado este viernes el "desprecio" del Gobierno Estatal hacia la ciudad por la "ausencia" de inversiones en infraestructuras estratégicas. En este sentido, ha comparado las inversiones en otros aeropuertos españoles, mencionando los 3.200 millones para el Prat, 2.400 para Barajas, 1.500 para Málaga y 1.100 para Alicante-Elche, frente a la "ninguneada" inversión en Sevilla. "Se ningunea al aeropuerto de Sevilla y a la ciudad, despreciando y castigando a los sevillanos", ha manifestado.

Sanz ha destacado en declaraciones a los medios el crecimiento del aeropuerto de Sevilla, que "ha superado ya los 9 millones de visitantes al año" y está "a punto de llegar a los 10 millones", sin que se hayan planificado las "inversiones necesarias" para su ampliación. "A lo mejor este año no hace falta esa inversión, pero evidentemente hay que empezar a planificar las inversiones y la ampliación que necesita el aeropuerto", ha subrayado.

El regidor municipal ha criticado la "falta" de inversión en infraestructuras de movilidad, como la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto. "La ley europea contempla que en el año 2030, capitales como Sevilla tienen que tener una conexión ferroviaria con el aeropuerto, y no sabemos nada de esa conexión", ha señalado.

Finalmente, Sanz ha reclamado la importancia de infraestructuras metropolitanas como el cierre de la C-40, el paso por el río y el cierre de la línea de cercanías, fundamentales "para la movilidad de la red metropolitana de Sevilla y para el crecimiento económico de la ciudad".