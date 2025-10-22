El alcalde dice que los cuadernillos retirados se "están actualizando" y la oposición le acusa de "ceder" ante Vox

Archivo - El alcade de Sevilla, José Luis Sanz durante un Pleno. En Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este miércoles que los cuadernillos de educación-afectivo sexual retirados de los colegios públicos de la ciudad se "están actualizando en sus contenidos y continentes". Por su parte, la oposición ha señalado la decisión como fruto de un acuerdo con Vox y le acusa de "ceder a sus postulados".

En declaraciones realizadas en el Pleno Municipal recogidas por Europa Press, Sanz ha indicado que los cuadernillos "llevaban sin actualizarse desde 2018" y que han sido retirados en primer lugar, con respecto a otros contenidos, al ser el recurso "menos solicitado actualmente por los centros educativos". Ha defendido que el material serán actualizado por "expertos y técnicos".

A este respecto, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha asegurado que la decisión de la retirada deja sin contenidos a los colegios durante el proceso de actualización y ha pedido fechas del proceso al alcalde. Asimismo, ha indicado que los menores que "no cuentan con educación sexual en casa están más desinformados", al no tener una alternativa en los colegios, y ha vinculado la retirada a una "cesión a los postulados de Vox".

En esta línea, la concejal de Con Podemos-IU, Susana Hornillo, ha relacionado la retirada de los cuadernillos con el apoyo de Vox a la aprobación de la última resolución sobre el Distrito Portuario, a la par que ha asegurado que la decisión no cuenta "ni con criterios técnicos ni acuerdos".

Por su parte, Sanz ha negado que haya un acuerdo al respecto con Vox y ha acusado a los dos grupos de la oposición de "no preocuparse por el estado de los colegios públicos de la ciudad".

Sobre este asunto, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, afirmaba este jueves que, si el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido revisar los cuadernillos de educación afectivo-sexual dirigidos al alumnado de Infantil y Primaria, "lo ha hecho adecuadamente", aunque ha señalado que desconoce los motivos concretos que han llevado a tomar esta decisión.