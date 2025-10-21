El alcalde inaugura la muestra internacional de artesanía contemporánea 'Interwoven' en la Artillería de Sevilla

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este martes la exposición 'Interwoven', primer proyecto de la serie 'Homo Faber Capsule', organizada por la Michelangelo Foundation, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios (ACAO). La muestra podrá visitarse en la Real Fábrica de Artillería del 22 de octubre al 23 de noviembre, y reúne 35 piezas únicas creadas por artesanos de 15 países y cuatro continentes.

Durante la inauguración de la muestra, Sanz ha subrayado la relevancia de esta cita internacional para la ciudad, ya que "con Interwoven, Sevilla se consolida como referente europeo de la artesanía contemporánea y la creación cultural. La ciudad demuestra una vez más su capacidad para conectar tradición y vanguardia, ofreciendo espacios donde los oficios se reinventan sin perder su esencia".

Asimismo, el primer edil ha destacado la importancia de la Real Fábrica de Artillería como símbolo de la transformación cultural de Sevilla. "Este edificio, donde antaño se forjaba el hierro, es este martes un lugar donde se forjan ideas y creatividad", ha señalado, toda vez que ha destacado que han convertido un espacio histórico en "un motor de cultura, innovación y arte, al servicio de todos los sevillanos y visitantes".

La exposición, que celebra el valor contemporáneo de la artesanía y el diálogo entre culturas, materiales y técnicas, se integra en el programa internacional 'Homo Faber Capsule'.

Por último, Sanz ha concluido afirmando que "Sevilla sigue apostando por la cultura como herramienta de proyección internacional y de desarrollo local. Esta muestra es una invitación a mirar el futuro con el mismo respeto y pasión con que los artesanos miran su obra".