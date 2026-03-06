El alcalde de Morón (Sevilla) defiende la base como "motor económico": "El mayor ERE que se puede hacer sería el cierre"

Imagen de la base militar de Morón tras la negativa de Sánchez a cederlas para apoyo a las operaciones contra Irán. A 4 de marzo de 2026 en Morón de la Frontera, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Juan Manuel Rodríguez, ha defendido este viernes la base militar de utilización conjunta ubicada en el término municipal como "motor económico" de la comarca y ha advertido de que "el mayor expediente de regulación de empleo (ERE) que se puede hacer sería el cierre" de estas instalaciones.

Rodríguez se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, al ser preguntado por la posición de formaciones como Podemos o Izquierda Unida que piden el cierre de las bases de Rota (Cádiz) y Morón tras la negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a autorizar a Estados Unidos su uso en la operación militar desplegada contra Irán.

"La base sigue siendo también un motor económico no solamente de Morón, sino de la comarca, un centenar de familias directamente de Morón, pero también de Utrera, Alcalá de Guadaíra, Sevilla capital, y muchas empresas que dan servicios a la base", ha asegurado el regidor, que ha defendido el uso de la base "cumpliendo las reglas del juego y los convenios internacionales".

Rodríguez se ha mostrado "totalmente de acuerdo con que no hayan guerras y es compatible con un estado de relaciones internacionales y de convenios internacionales donde haya una colaboración entre países con instalaciones militares y que se colabore de cara a la paz, por tanto no a la guerra".

Pero ha recordado acto seguido que "siempre he dicho que cuando desde el año 2010 hemos tenido distintos episodios de despidos en las instalaciones de Morón por la gestión que se hace desde el gobierno americano de la base, el mayor ERE que se puede hacer es el cierre de la base".

"Eso lo tengo claro y por tanto estoy de acuerdo con este tipo de instalaciones y con que la colaboración entre países se haga con unas reglas del juego que hay que cumplir", ha concluido.