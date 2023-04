El alcalde de Las Navas (Sevilla) avisa que los "recortes" y las limitaciones del parque natural "empobrecen" al pueblo

Considera que la Junta de Andalucía trata a los vecinos de Las Navas como "andaluces de segunda" categoría



LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (Sevilla), 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Las Navas de la Concepción (Sevilla), el socialista Andrés Barrera, ha alertado de que las "limitaciones" al desarrollo económico que pesan sobre el municipio por la figura del parque natural Sierra Norte y los "recortes" de servicios públicos de la Junta de Andalucía están "empobreciendo" a la localidad y motivando la pérdida de población que sufre su zona.

En una carta recogida por Europa Press, el alcalde socialista de Las Navas expone que "las políticas restrictivas" de la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, "degradan la prestación de los servicios públicos y asfixian poco a poco a los habitantes de Las Navas, algunos de los cuales, a pesar del continuo esfuerzo del Ayuntamiento por mantener las mejores condiciones de vida, se ven obligados a salir del pueblo en busca de un mejor futuro", toda vez que la comarca de Sierra Morena afronta desde hace años una progresiva despoblación.

A colación, recuerda que la figura del parque natural de la Sierra Norte de Sevilla, que abarca a toda esta localidad, "en lugar de suponer un beneficio es un lastre, porque conlleva un largo número de restricciones tanto sociales como económicas que, según la propia Ley, deben ser compensadas por la Junta de Andalucía mediante ayudas técnicas y financieras", extremo que según asegura no sucede.

En enero de 2022, recordémoslo, el consejo de ministros del Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos denegaba la consulta popular promovida por el Ayuntamiento de Las Navas para que la ciudadanía votase sobre la salida o no del municipio del parque natural.

"Las mencionadas limitaciones, unidas a la falta de inversiones en infraestructuras y al continuo recorte de servicios, dibujan una realidad que convierte a nuestros vecinos en andaluces de segunda", indica el alcalde, exponiendo que la localidad está obligada a "llevar la basura y los escombros a plantas ubicadas fuera del parque natural, lo que provoca que los vecinos de Las Navas tengamos que pagar por el servicio de basuras y de residuos de cualquier obra unas tasas mucho más elevadas que cualquier persona que viva fuera del mismo".

EL VERTEDERO

"Nos obligaron a sellar y a restaurar un vertedero anterior a la creación del parque natural y, no sólo nos denegaron la ayuda que les solicitamos para sellarlo, sino que, además, nos abrieron un expediente sancionador que supuso un coste superior al medio millón de euros para los bolsillos de los vecinos", enfatiza.

También señala una "pérdida de competitividad" del municipio al estar "prohibidas todas las actividades económicas excepto las que sean compatibles con el parque", además de que "para cualquier trámite de estas actividades" son necesarias autorizaciones que "pueden demorarse por meses".

También se ha quejado del "abandono de los trabajos de mantenimiento y renovación" de las carreteras de la zona y de "recortes en el transporte escolar por la Junta de Andalucía", lo que "provoca que los alumnos de segundo ciclo de ESO y Bachillerato de Las Navas que acuden a Constantina por una carretera con 365 curvas en 21 kilómetros, se tengan que levantar a diario a las 6 de la mañana para regresar a su casa a las 4 de la tarde".

LOS "RECORTES" DE TRANSPORTE COLECTIVO

Igualmente, ha criticado los "recortes" en el transporte colectivo convencional de la Junta, explicando que "antes de la pandemia, Las Navas tenía dos líneas de autobús por Constantina y una línea por La Puebla de los Infantes, pero tras la pandemia se redujo el servicio a una sola línea por La Puebla, con el argumento" de que las restantes líneas "no son rentables", con la implantación de "un servicio bajo demanda" que según asegura resulta deficiente. Desde el Gobierno andaluz, de su lado, vienen alegando la supuesta falta de demanda.

"Dependemos del hospital y de la oficina de empleo de Constantina e incomprensiblemente, no contamos con ninguna línea de transporte público que una a ambos municipios. Privar a alguien del medio para llegar a un servicio, es tan grave como privarlo del propio servicio en sí", ha aseverado el alcalde de Las Navas.

"Nos impusieron el parque a cambio de inversiones, equipamientos y servicios, pero no sólo no invierten, sino que nos eliminan los pocos servicios con los que contábamos, imponiéndonos unas obligaciones que encarecen la vida de los vecinos por encima de los que viven fuera del parque", enfatiza el alcalde, después de que hace más de un año el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos denegase la consulta popular que promovía para que la ciudadanía votase si emprender o no la salida del parque natural.