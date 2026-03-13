Alcalde pide a la marca La Cartuja de Sevilla que implante la nueva fábrica en la capital andaluza

Reunión del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, con Javier Targhetta - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido este viernes un encuentro de trabajo con el empresario Javier Targhetta para conocer los detalles del proyecto de reactivación industrial de la histórica firma La Cartuja de Sevilla-Pickman, tras la reciente adjudicación de la unidad productiva de la compañía.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el primer edil ha trasladado al empresario Javier Targhetta "el interés del Consistorio en que la nueva fábrica de La Cartuja de Sevilla se implante dentro del término municipal de la capital, reforzando así el vínculo histórico de la marca con la ciudad".

En este sentido, ha asegurado que desde la oficina municipal Sevilla Open for Business "se está trabajando en colaboración con los inversores para facilitar posibles ubicaciones industriales y acompañar el desarrollo del proyecto, con el objetivo de que esta nueva etapa empresarial se traduzca en una inversión productiva y generadora de empleo en Sevilla".

El alcalde ha explicado tras la reunión que "este interesante proyecto contempla la puesta en marcha de una nueva etapa para La Cartuja de Sevilla, basada en la modernización de los procesos productivos y en una inversión relevante en nuevas instalaciones y maquinaria"

"La recuperación de La Cartuja de Sevilla supone una oportunidad para preservar un patrimonio industrial centenario profundamente ligado a la identidad de la ciudad, al tiempo que impulsa una nueva actividad económica vinculada a la tradición cerámica sevillana", ha concluido.

A final de enero se terminaba de formalizar la compra de la unidad productiva y de las marcas de La Cartuja de Sevilla, así como el alquiler de la nave en la que actualmente se ubica la fábrica, por parte del grupo formado por Gabriela y Paola Luksic y Javier Targhetta.

Targhetta ha confirmado que se va a trabajar "de forma inmediata" en el diseño de una nueva implantación, "quizá más moderna, más racional", para una nave "más adecuada, con mejores condiciones de trabajo para los empleados".

Estas actuaciones tienen un plazo previsto de "entre un año a un año y medio", aunque en paralelo, van a continuar las labores de producción con normalidad.