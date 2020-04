Alcalde de Puebla del Río (Sevilla) critica saber del cierre del cuertel de la Guardia Civil por los familiares

LA PUEBLA DEL RÍO (SEVILLA), 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de La Puebla del Río (Sevilla), Manuel Bejarano (PSOE), ha criticado haberse enterado del cierre del puesto de la Guardia Civil en la localidad a través de familiares de los agentes y que "ni la Delegación del Gobierno en Andalucía, ni nadie", les haya informado de ello.

En declaraciones a Europa Press, Bejarano relata que todo comenzó cuando hubo un primer agente que dio positivo en coronavirus (Covid-19), de forma que al cabo de los días otros seis guardias civiles en el puesto dieron positivo y aunque quedaban aún seis agentes más que no, fueron aislados por haber mantenido contacto con los demás, de forma que no ha quedado nadie en activo en la localidad.

Después de eso, se cerró el cuartel el lunes 6 de abril, de lo que él, como regidor, no ha sido informado. "Lo tengo que recalcar. Todas estas noticias son extraoficiales. Nunca, nunca ha llegado una noticia a la Puebla de algo oficial", critica, antes de incidir en que con ellos "no se ha puesto en contacto ni la Delegación del Gobierno en Andalucía, ni nadie", y que fue a través de familiares como se enteraron de todo. "No nos han llamado ni para decirnos que han cerrado el cuartel", lamenta.

Al alcalde le consta que están viniendo patrullas de la Benemérita de otras localidades de la comarca y resalta que la Policía Local están haciendo "más o menos bien" que se cumplan las normas decretadas de confinamiento.

En este sentido, concreta que en la localidad la Policía ha tramitado 65 denuncias en el pueblo, que "tampoco es una cosa excesiva".