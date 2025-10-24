El alcalde recurrirá a la moción si no hay apoyo a las cuentas: "No consentiré que por capricho paralicen la ciudad"

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este viernes que no descarta recurrir a la cuestión de confianza vinculada al presupuesto si no consigue el apoyo necesario de los grupos de la oposición --PSOE, Vox y Con Podemos-IU-- y ha recordado que ya utilizó ese instrumento que permite la ley "para salir de esa situación de bloqueo". "Sevilla va a tener cuentas para 2026 sí o sí".

Así de tajante se ha expresado el regidor hispalense durante un desayuno informativo organizado por Fórum Europa Tribuna Andalucía. De este modo, si no encuentra apoyo de ningún grupo de la oposición, Sanz ha avanzado que usará ese mecanismo: "No consentiré que, por capricho, se paralice la ciudad de Sevilla".

En este sentido, Sanz ha insistido en la idea de que se trata de un presupuesto histórico, "el más alto que se ha presentado hasta este momento en la ciudad", con 1.094 millones de euros, 1.370 con las cuentas consolidadas, con las empresas públicas, "que puede ser muy apoyado por otras fuerzas políticas porque se centra en la mejora de los servicios públicos, en mejorar la calidad de los mismos y en incrementar las políticas sociales".

"Cuando entregamos el pendrive con el presupuesto a los grupos municipales manifestamos que debíamos intentar alejarnos de lo ideológico, centrarnos en la gestión e intentar, entre todos, darle estabilidad a la ciudad", ha remarcado el alcalde durante su intervención en el desayuno informativo.

Sanz ha señalado que una de las prioridades es seguir mejorando la limpieza de la ciudad y el presupuesto de la empresa municipal (Lipasam). "Cuando Juan Ignacio Zoido llegó a la Alcaldía, en 2011, la empresa tenía un presupuesto de 108 millones de euros, el mismo que cuando llegamos en 2023. La apuesta que hizo el Partido Socialista ha sido ninguna; ahora contará con poco más de 150 millones de euros".

TASA TURÍSTICA Y AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO

El alcalde Sevilla ha señalado que desde el Gobierno local se pretende evitar "la concentración masiva" en algunos puntos de la ciudad "y en algunos momentos concretos". Para ello se trabaja en la digitalización e Inteligencia Artificial "que nos permiten el análisis de esos flujos".

"Una segunda línea de trabajo" es la búsqueda de un modelo turístico de calidad, "fundamentalmente porque es el que genera un empleo de calidad". En ese sentido, "creo que no vamos mal. En estos dos años se han incrementado las plazas hoteleras de 4 y 5 estrellas en un 23%; en Andalucía se han incrementado de media en un 13% y en la Comunidad de Madrid en un 12%".

"Sí es cierto que ese turismo cinco estrellas necesita también gastronomía cinco estrellas, ocio cinco estrellas y una agenda cultural de cinco estrellas. Eso es lo que estamos trabajando", ha remarcado.

La tercera línea de trabajo, en opinión de Sanz, es seguir trabajando por las conexiones internacionales. "En estos dos años han venido 31 nuevas rutas de esa naturaleza y estamos conectadis con 84 aeropuertos en todo el mundo, por lo que habría que ir pensando ya en la siguiente ampliación del aeropuerto de Sevilla".

Por último, Sanz ha reclamado de nuevo una tasa turística. "Una ciudad que recibe todos los años casi cuatro millones de visitantes, que tiene más de ocho millones de pernoctaciones, y uno de los cascos históricos más importante de Europa, tiene que dar seguridad ciudadana o limpieza a ese número de turistas: Quien crea que eso se puede pagar con el IBI que pagan los sevillanos es un iluso".

"Necesitamos otros instrumentos de financiación que permitan a Sevilla dar servicios a esos visitantes y mantener el imponente casco histórico", ha añadido. Al respecto, Sanz se ha mostrado partidario de la tasa turística "siempre y cuando la reclame el propio sector, se negocie con ellos cómo y quién la recauda y que sea finalista".