El alcalde se reúne en Nueva York con la agencia de desarrollo económico para atraer inversiones a Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha mantenido en Nueva York una reunión de trabajo con responsables de la New York City Economic Development Corporation (Nycedc), la entidad encargada de impulsar el desarrollo económico de la ciudad, en el marco de la agenda institucional, empresarial y cultural que el Ayuntamiento está desarrollando en la ciudad estadounidense.

Durante el encuentro, el alcalde ha conocido el funcionamiento de este organismo, así como sus herramientas para la captación de inversiones, el desarrollo de infraestructuras estratégicas y la colaboración público-privada, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

En este sentido, Sanz ha destacado la importancia de analizar modelos internacionales de éxito que permitan "reforzar la capacidad de Sevilla para atraer proyectos empresariales y generar nuevas oportunidades económicas, así como la búsqueda de vías de colaboración entre ambas instituciones".

"El objetivo de este encuentro ha sido conocer cómo trabaja una de las agencias de desarrollo económico más influyentes del mundo para seguir mejorando nuestras herramientas de captación de inversiones y posicionar a Sevilla como un destino competitivo para las empresas internacionales", ha señalado el alcalde.

Sanz ha subrayado que "Sevilla cuenta con sectores estratégicos con gran potencial de crecimiento, como el aeroespacial, el tecnológico o el industrial", y ha defendido la necesidad de continuar avanzando en fórmulas de colaboración entre el sector público y el privado para impulsar nuevos proyectos.

"Sevilla tiene un enorme potencial para atraer inversión y generar empleo", ha destacado, al tiempo que ha señalado que, precisamente por ello, desde el Consistorio "estamos trabajando para reforzar nuestras políticas de desarrollo económico, simplificar los procesos administrativos y ofrecer seguridad y oportunidades a quienes quieran invertir en la ciudad".

Esta reunión forma parte del viaje institucional que el alcalde está desarrollando en Nueva York, donde mantiene una intensa agenda de encuentros con instituciones, empresas y agentes del ámbito cultural y turístico con el objetivo de reforzar la proyección internacional de Sevilla y abrir nuevas vías de cooperación económica.